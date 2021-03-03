‘İsterseniz partiyi terk ederim’

SPD Eş Başkanı Saskia Esken ile Genel Başkan Yardımcısı Kevin Kühnert’in ortaklaşa düzenledikleri bir etkinlikte, bazı sosyal demokratların SPD’yi yıllardır sürdüregeldiği politikasından uzaklaştığı suçlamasında bulunmalarının utanç verici olduğunu söylemleriyle kendisinin kast edilmiş olabileceğini belirten 77 yaşındaki Thierse, partiden ayrılabileceği sinyalini verdi.

EŞ BAŞKANA MEKTUP

Wolfgang Thierse’nin Saskia Esken’e bir mektup göndererek, partide kalmasının arzu mu edildiği, yoksa partiye zarar mı verdiğinin çok açık bir biçimde kamuoyuna açıklanmasını istediği belirtildi. Berlin’de yayımlanan günlük gazetelerden Der Tagesspiegel, Thierse’nin Frankfurter Allgemeine gazetesinde yayımlanan bir makalesinde SPD’nin kimlik politikasını eleştirdiği için söz konusu etkinlikte kast edilen kişi olduğuna yer verdi.