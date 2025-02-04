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İstenmeyen misafir Gauland

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#Afd#Gauland#AVRUPADAN HABERLER
İstenmeyen misafir Gauland
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 18:30

Almanya’da, Müslüman ve yabancı karşıtlığıyla tanınan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin Onursal Başkanı Alexander Gauland’ın, İtalya’nın Güney Tirol bölgesinde sürekli konakladığı otelden artık istenmediği için kovulduğu ve kendisine geri gelmemesinin söylendiği ortaya çıktı.

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BRIXEN’deki dört yıldızlı ‘Elephant’ isimli otelin işletmecisi Elisabeth Heiss, Alman haber ajansına yaptığı açıklamada, Gauland’ın Ağustos 2024’teki son ziyaretinde kendisine otelde artık konaklamasına izin verilmeyeceğini ilettiğini ve Gauland’ı otelden kovduklarını doğruladı.

Bazı müşterilerinin de AfD’li siyasetçinin otelde bulunmasından rahatsız olduklarını belirten Heiss’in, “Böyle bir misafir eve huzursuzluk getirir” dediği ifade edildi.

‘KORKUNÇ, ÇOK RADİKAL’
Heiss’in ayrıca, “Biz ne sağ ne sol bir siyasi örgüt değiliz. Ancak kendisine artık bize gelmemesini söyledik. Varlığı artık hoş karşılanmıyor. Gauland’ın bazı görüşleri korkunç, çok radikal” ifadesini kullandığı belirtildi. Heiss ile konuşmasının ardından Gauland’ın, çok sevdiği ve uzun yıllardır kaldığı otelden 4 gün konakladıktan sonra ayrıldığı kaydedildi.

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#Afd#Gauland#AVRUPADAN HABERLER

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