İstenmeyen adam!

Isco - 28 yaşındaki Isco, Malaga'dan Real Madrid'e transfer olduktan gösterdiği performansla tepeye çok kısa sürede yükselmişti. Zidane tarafından yeniden kadroya kazandırılmak istenen Isco, son dönemde performansıyla beklentileri karşılayamıyor.

Dybala - Juventus'ta Pirlo dönemiyle beraber gözden düşen Dybala, Morata'nın Ronaldo'yla olan uyumu sonrası ilk 11'deki yerini kaybetti. Sakatlıkları da Arjantinli için durumu zorlaştıran etkenlerin başında geliyor.

Asensio - Zidane'ın Real Madrid'deki ilk döneminde parlattığı isim olan Asensio, yaşadığı sakatlıkla beraber kariyerinde düşüşe geçti. Henüz 24 yaşında olan oyuncu, ikinci Zidane döneminde bulduğu şansları değerlendiremedi.

Kepa - Athletic Bilbao'daki performansıyla gelecek vadeden Kepa, Chelsea'ye rekor ücretle transfer oldu. Sonrasında ise kabus yaşamaya başlayan oyuncu kritik anlarda yaptığı hatalarla gündem oldu. Lampard'ın da gözünden düşen oyuncu formasını Mendy'e kaybetti.

Pjanic - Takas yoluyla Juventus'tan Barcelona'ya gelen Boşnak orta saha Pjanic, Koeman için önemli bir rol üstlenmesi beklenirken tam tersine Pedri gibi genç oyuncuların arkasına düştü.

Delle Alli - Tottenham'la yeniden başarılı günleri arayan Mourinho, yaptığı transferler sonrası istediği kadroya kavuştu. Yeni transferlerle beraber de ilk gözden çıkarılan isim Dele Alli oldu.

Arthur - Barcelona'dan Pjanic'in yanı sıra büyük bir bedel karşılığı transfer edilen Arhtur, Pirlo'nun orta sahada istediklerini veremedi. Eriksen - Tottenham'la zirveyi yakalayan Christian Eriksen, kulüple arasındaki bağlar koptuğunda yeni bir adres aradı. Tercihini Inter'den yana kullanan oyuncu, bir türlü bekleneni veremedi ve Conte tarafından tercih edilmemeye başlandı.

Mesut Özil - Almanya ile Dünya Kupası kazanan ve Real Madrid'le gösterdiği performansla bir dönem zirveye çıkan Mesut Özil, Arsenal'de uzun süredir istenmeyen adam konumuna düştü.