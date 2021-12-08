İşte yeni kabine...

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OLAF SCHOLZ

Almanya’nın 9’uncu Başbakanı Olaf Scholz, 14 Haziran 1958’de Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Osnabrück kentinde dünyaya geldi. Tekstil dalında çalışan bir ailenin çocuğu olan Scholz, ilk ve orta öğrenimini Hamburg’da yaptı. Liseyi bitirdikten sonra Hamburg Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi gördü. Henüz lisedeyken 17 yaşında SPD’ye üye oldu. 1982-1989 yıllarında SPD’nin gençlik teşkilatlı ‘Genç Sosyalistler’in (JuSos) Genel Başkan Yardımcılığı, 2000-2004 yıllarında SPD Hamburg Eyalet Teşkilatı Başkanlığı, 2009-2019 yıllarında da SPD Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2001 yılında Hamburg Eyalet İçişleri Senatörü olarak görev alan Scholz, Merkel hükümeti döneminde 2007-2009 yılları arasında Federal Çalışma Bakanlığı yaptı. 2011-2018 yılları arasında da Hamburg Eyalet Başbakanlığı. Olaf Scholz, 2018 yılında Merkel kabinesinde Federal Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. Olaf Scholz 1998 yılında SPD’li Britta Ernst ile evlendi. Çocukları olmayan Britta Ernst-Olaf Scholz çifti Berlin’in bitişiğindeki Brandenburg eyaletinin başkenti Potsdam’da yaşıyor.

NANCY FAESER

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD), 13 Temmuz 1970 tarihinde Bad Soden’de doğdu. Schwalbach’ta büyüdü ve 1990 yılında liseyi bitirdikten sonra Frankfurt’taki Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi gördü. 2000 yılından itibaren avukatlık yaptı. 1988’de SPD’ye üye oldu ve 2003 yılında Hessen Eyalet Parlamentosu milletvekili seçildi. 2019 yılında da SPD Hessen Eyalet Teşkilatı Başkanı oldu.

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CHRISTINE LAMBRECHT

Federal Savunma Bakanı Christine Lambrecht (SPD) 19 Haziran 1965’te Mannheim’da doğdu. 1984 yılında liseyi bitirdikten sonra Mainz’daki Johann Gutenberg Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi yaptı. 1982’de SPD’ye üye oldu ve 1998 yılında da Federal Meclis milletvekili seçildi 2013-2017 yıllarında SPD Meclis Grubu Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 2019-2021 yıllarında da Federal Adalet Bakanlığı görevini üstlendi.

SVENJA SCHULZE

Federal İmar ve İskan Bakanı Svenja Schulze (SPD), 29 Eylül 1968’de Düsseldorf’ta doğdu. 1988 yılında liseyi bitirdi ve daha sonra Bochum Ruhr Üniversitesi’nde Alman Dili ve Edebiyatı ile Politik Bilimler öğrenimi gördü. 1988 yılında SPD’ye üye oldu. 1997-2000 ve 2004-2018 yılları arasında KRV Eyalet Parlamentosu’nda milletvekili olarak görev yaptı. 2018 yılında da Merkel kabinesinde Federal Çevre, Doğa Korunması ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı yaptı.

KARL LAUTERBACH

Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach (SPD), 21 Şubat 1963’te Düren’de doğdu. Jülich yakınlarındaki Oberzier’de ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Aachen Üniversitesi ve ABD’deki San Antonia Teksas Üniversitesi’nde tıp öğrenimi gördü. Daha sonra da Harvard’da MasterCard yaptı. 1996 yılında Köln Üniversitesi’nde profesör olarak iş başı yaptı. Önceleri CDU üyesi olan Lauterbach, 2001 yılında SPD’ye geçti. 2005 yılından beri de Federal Meclis milletvekilidir. Pandemi döneminde Alman televizyonlarının ‘aranan uzmanı’ oldu ve bakanlığa getirilmesinde bu etkin bir rol oynadı.

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HUBERTUS HEIL

Federal Çalışma ve Sosyal İşler Başkanı Hubertus Heil (SPD), 3 Kasım 1972’de Hildesheim’da doğdu. 1992’de liseyi bitirdikten sonra sivil hizmet yaptı. 1995 yılından itibaren Potsdam Üniversitesi’nde Politik Bilimler ve Sosyoloji öğrenimi gördü. 1988 yılında SPD’ye üye oldu ve 1998 yılında da Federal Meclis milletvekili seçildi. 2005-2009 yıllarında SPD Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 2018 yılında da Merkel kabinesinde Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı oldu. Bu görevi Scholz kabinesinde de üstlendi.

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BAERBEL KOFLER

Federal Kalkınma ve İşbirliği Bakanı Baerbel Kofler (SPD), 24 Mayıs 1967’de Freilassing’de doğdu. Ortaokulu bitirdikten sonra bankacılık dalında meslek eğitimi yaptı. Daha sonra Rosenheim Yüksek Okulu’nda Enformatik bölümünü bitirdi. Salzburg Üniversitesi’nde de Rusça ve İspanyolca öğrenimi yaptı. 1991 yılında SPD’ye üye oldu ve 2004 yılında da federal Meclis’e girdi. SPD Federal Meclis Grubu’nda da görev aldı.

WOLFGANG SCHMIDT

Başbakanlık Dairesi Başkanı Federal Bakanı Wolfgang Schmidt (SPD), 23 Eylül 1970’de Hamburg’da doğdu. İlk ve orta öğrenimden sonra Hamburg Üniversitesi ile Bilbao Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi yaptı. 2002 yılından itibaren o zamanlar SPD Genel Sekreteri olan Olaf Scholz’un büro yöneticisi olarak çalıştı. Daha sonra aynı görevi SPD Federal Meclis Grubu ve Scholz’un Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı döneminde de sürdürdü. 2011-2018 yıllarında Hamburg’u Berlin’de temsil etti ve Olaf Scholz 2018 yılında Federal Maliye Bakanlığını üstlenince Müsteşar olarak görev aldı.

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ANNALENA BAERBOCK

Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock (Yeşiller), 15 Aralık 1980’de Aşağı Saksonya eyaletinin başkenti Hannover’de dünyaya geldi. Sosyolog bir anne ve makina mühendisi bir babanın çocuğu olan Annelana, Hannover yakınlarında bir çiftlikte büyüdü. İlk ve orta öğrenimini Hannover’de yaptı. 2000-2004 yıllarında Hamburg Üniversitesi’nde Politik Bilimler okudu. 2004-2005 yıllarında da London of Economic’de (LSE) hukuk dalında master yaptı. Öğrencilik döneminde Yeşiller Partili Avrupa Parlamentosu milletvekili Elisabeth Schrödter’in Brüksel ve Strasbourg’daki bürolarında çalıştı. 2008-2009 yıllarında da Yeşiller Federal Meclis Grubu dış ve güvenlik politikası uzmanı olarak Berlin’de. 2005 yılında Yeşiller’e üye oldu ve 2009 yılında Yeşiller Brandenburg Eyalet Teşkilatı Başkanlığına getirildi. 2013 yılında Federal Meclis milletvekili seçildi. 2018 yılında da Yeşiller Eş Başkanı seçildi. Bu görevi de hâlâ sürdürüyor

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ROBERT HABECK

Federal Ekonomi ve İklim Korunması Bakanı Robert Habeck (Yeşiller), 2 Eylül 1969’da Schleswig-Holstein eyaletinin Lübeck kentinde doğdu. 1989 yılında liseyi bitirdikten sonra sivil hizmet yaptı. Daha sonra da Freiburg Üniversitesi’nin Felsefe, Alman Dili ve Edebiyatı bölümlerini bitirdi. 2002 yılında Yeşiller’e üye oldu ve partinin bölgesel yönetimlerinde yer aldı. 2009 yılında Schleswig-Holstein Eyalet Parlamentosu milletvekili seçildi. 2012-2018 yılları arasında da Eyalet Enerji Dönüşümü, Tarım ve Çevre Bakanlığı yaptı. 2018 yılında da Yeşiller Eş Başkanı seçildi.

ANNE SPIEGEL

Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı Anne Spiegel (Yeşiller), 15 Aralık 1980’de Leimen’de (Baden) doğdu. Ludwigshafen yakınlarındaki Speyer’de büyüdü ve liseyi orada bitirdi. 2007 yılında da Darmstadt Teknik Üniversitesi Politik, Felsefe ve Psikoloji bölümlerinden mezun oldu. Yeşiller’in gençlik kollarında aktif görev aldı ve 2016-2021 yıllarında Rheinland-Pfalz Eyaleti Aile, Kadınlar, Gençlik, Uyum ve Tüketicileri Koruma Bakanlığı yaptı. 2021 yılı Mayıs ayında da Eyalet Çevre, Enerji, Beslenme ve Tarım Bakanı oldu.

CEM ÖZDEMİR

Federal Beslenme ve Tarım Bakanı Cem Özdemir (Yeşiller), 21 Aralık 1965’te Stuttgart yakınlarındaki Bad Urach’ta doğdu. Babası tekstil işçisi, annesi öğretmendi. İlk ve orta öğrenimini aynı beldede yaptı. Daha sonra Reutlingen ve Ludwigsburg’da Sosyal Pedagoji öğrenimini tamamladı. 1981 yılında Yeşiller Partisi üyesi oldu. 1994 yılında da SPD’li Leyla Onur’la birlikte federal Meclis’e giren Türkiye kökenli ilk milletvekili oldu. 2004-2009 yılları arasında Avrupa Parlamentosu milletvekilliği yaptı. 2008 yılında Yeşiller Eş Başkanı seçildi ve 2018 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 2013 yılından beri federal Meclis milletvekili olan Cem Özdemir, son seçimlerde Stuttgart 1’nci bölgede toplam oyların yüzde 40’ını alarak doğrudan parlamentoya girdi.

STEFFI LEMKE

Federal Çevre, Doğa Korunması, Nükleer Güvenliği ve Tüketicilerin Korunması Bakanı Steffi Lemke (Yeşiller), 19 Ocak 1968’de Dessau’da doğdu. İlk öğrenimden sonra hayvanat bahçesi teknisyenliği dalnda meslek eğitimi yaptı. Daha sonra bir süre postacı olarak çalıştı. Liseyi bitirip Berlin Humbokdt Üniversitesi’nde Tarım Bilimleri okudu. 1989 yılında eski Doğu Almanya’da Yeşiller’in kurucuları arasında yer aldı. 1994-2002 yıllarında Federal Meclis milletvekilliği yaptı. 2002-2013 yıllarında da Yeşiller Genel Sekreterliği. 2013 yılında yeniden federal Meclis milletvekili seçildi.

CHRISTIAN LINDNER

Federal Maliye Bakanı ve FDP Genel Başkanı Christian Lindner, 7 Ocak 1979 tarihinde Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Wuppertal kentinde dünyaya geldi. Wermelskirchen’de liseyi bitirdikten sonra FDP güdümlü Friedrich Naumann Vakfı’nda sivil hizmet yaptı. 1999-2006 yıllarında Bonn Üniversitesi Politik Bilimler ve Felsefe bölümlerinde yüksek öğrenim gördü. 2000-2009 ve 2012-2017 yıllarında KRV Eyalet Parlamentosu milletvekilliği yaptı. 2009-2012 yıllarında da federal Meclis milletvekilliği. 2009-2011 yıllarında FDP Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 2013 yılından beri de FDP Genel Başkanlığı yapıyor.

VOLKER WISSING

Federal Ulaştırma Bakanı Volker Wissing (FDP), 22 Nisan 1970 tarihinde Landau’da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra Saarbrückend’deki Saarland Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi gördü. 1998 yılında FDP üyesi oldu. 2011 yılında da FDP Rheinland-Pfalz Eyalet Teşkilatı Başkanlığı’na getirildi. 1997’den sonra Landau Eyalet Mahkemesi’nde yargıç ve savcı olarak görev aldı. 2016-2021 yıllarında da Rheinland-Pfalz Eyalet Ekonomi, Ulaşım Tarım ve Şarapçılık Bakanlığı yaptı. 2020 yılından beri de aynı zamanda FDP Genel Sekreteri.

MACRO BUSCHMANN

Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann (FDP), 1 Ağustos 1977’de Gelsenkirchen’de doğdu. Aynı kentte liseyi bitirdikten sonra Bonn Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi gördü. Sonra da serbest avukat olarak çalışmaya başladı. 1994 yılında FDP üyesi oldu ve 2009 yılında katıldığı seçimleri kazanarak federal Meclis’e girdi. 2012-2014 yıllarında FDP KRV Eyalet Teşkilatı Genel Sekreteri olarak görev aldı. 2017 yılında yeniden federal Meclis’e girdi. 2017-2021 yıllarında da FDP Federal Meclis Grubu Genel Sekreterliği yaptı.

BETTINA STARK-WATZINGER

Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger (FDP), 12 Mayıs 1968’de Frankfurt’ta doğdu. 1989 yılında liseyi bitirdikten sonra Mainz Üniversitesi’nde Ekonomi öğrenimi yaptı. Frankfurt’ta bir süre bankacılık yaptıktan sonra İngiltere’de Psikoloji Fakültesi’ni bitirdi. 2004 yılında FDP’ye üye oldu ve 2011 yılından beri de Hessen Eyalet Teşkilatı’nı yönetiyor. 2017 yılında federal Meclis milletvekili seçildi ve son seçimlerde koktuğunu korudu.