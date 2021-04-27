İşte yangın raporu: Boğmuş, bıçaklamış, yakmış...

YANGINDA Frank R., eşi Antje R., 5 yaşındaki kızları Helen ve 3 yaşındaki kızları Julie hayatını kaybetmişti. Bremen Savcılığı yapılan otopsi sonucunun belli olduğunu açıkladı. Rapora göre Antje R.’nin bıçaklandığı ve çocukların yangın öncesinde boğularak öldürüldüğü belirlendi. Bremen Yüksek Savcısı Frank Passade, “Yapılan soruşturmaya göre Frank R., eşini bilincini kaybedinceye kadar boğmuş ve ardından defalarca bıçaklamış. İki çocuğunu ise boğarak öldürmüş. Ancak öldürmeden önce onları ilaçla bayıltıp bayıltmadığını araştırıyoruz” dedi. Komşular, çiftin son dönemlerde sürekli kavga ettiklerini belirtirken, savcılık, Frank R.’nin cinayeti örtbas etmek için yangın çıkarttığını açıkladı. Çiftin yaklaşık 3 hafta önce Jörg Pilawa’nın sunduğu NDR televizyonunda yayınlanan ‘NDR Quizshow’ programına katıldığı ortaya çıktı. Çiftin burada mutlu aile tablosu çizmesi dikkati çekti.