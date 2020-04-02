İşte Sergen Yalçın'ın istediği Alman stoper

Gelecek sezon elinde çok dar bütçe bulunacağını bilen 47 yaşındaki teknik adam en doğru ismi bulmak istiyor. Yüksek maliyeti nedeniyle gelecek sezon kadroda olması beklenmeyen Vida'nın yerine oyuncu arayan Sergen'in dikkatini; bonservisi B. Mönchengladbach'ta olan ve şu anda Werder Bremen'de kiralık oynayan Michael Lang çekti.

Asıl mevkii olan stoperin yanı sıra sağ bekte de oynayabilen İsviçreli oyuncunun 1.2 milyon euro'luk satın alma bedeli Bremen'in kullanmayacak olması da avantaj görünüyor. Sergen Yalçın tarafından scout ekibine gönderilen ve yönetimin de üzerinde çalıştığı 29 yaşındaki ismin 500-600 bin euro'ya alınma ihtimali araştırılıyor.