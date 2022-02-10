İşte o gün bugün: ‘Dünya Sigarayı Bırakma Günü’

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İNSAN nüfusu 7.9 milyara yaklaşan dünyada, 1 milyar 200 milyonu sigara kullanıcısı olan insanımızla beraber yaşıyoruz. Toplumda, sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek, zararlı alışkanlıkları olan insanlara yardımcı olmak için Dünya Sağlık Örgütü, belirlediği 9 Şubat 1987, 31 Mayıs 1987’, 20 Kasım 1987’den itibaren özellikle bu günlerde çalışmalarını daha da fazla duyurmayı görev edindi.

‘KUTSAL OT’ VE ‘TANRININ ŞİFASI’

Tütün illetinin 15. yüzyılda bulunmasından sonra, bugün yılda 8 milyon insanımızı tütün mamullerinden dolayı, 1 milyona yakın insanımızın da pasif içici konumunda hayatını kaybettiği gerçeğini yaşıyoruz. Tütün 16. yüzyılda, ‘kutsal ot’ ve ‘Tanrının şifası’ olarak adlandırılıp, bu yaygın inanışa ek olarak, bilim insanları da tütünün faydaları konusunda çalışıyordu.

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1 MİLYAR 200 MİLYON İÇİCİ

Zararlarını saymakla bitiremeyeceğimiz tütünün yaprağı, güzel bir görünüme sahip. Çünkü; zehirli bir bitki olduğu için, hiçbir böcek yaprak üzerinde gelmiyor. Ne koyun, ne at, ne inek, hiçbir otobur da bu bitkiyi yemez. Yukarıda binde birini dahi saymadığımız tütünün zararları hususunda, maalesef 1 milyar 200 milyon civarında sigara içicisi yılda 6 trilyon civarı sigara tüketimi yapıyor. Ayrıca sigara içicilerinin yüzde 80’inin düşük ve orta gelirli ülkelerden olması da düşündürücü.



EN FAZLA İÇEN BATI PASİFİK’TE

Dünyada en fazla sigara içen ülke, Batı Pasifik’te 107 bin nüfuslu Kiribati ve hiç sigara içilmeyen ülke de Çin ve Hindistan’a komşu, 1947’de bağımsızlığını, 1974’te BM (Birleşmiş Milletler) tarafından resmen ülke olarak tanınan ve topraklarının yasa ile yüzde 60’ı en az ormanlık alan olması kararlaştırılan (bugün yüzde 72’si ormanlık alan) Butan ülkesidir.

BU İLLETTEN NASIL KURTULMALI?

Karar vermemiz, bırakacağınıza inanmamız, bol su içmemiz, yürüyüş yapmamız ve bırakacağımız günü belirlemeniz yeterli. İşte o gün bugün?