İşte Nazilerin mülk haritası

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VERİLER, ‘Almanya’nın doğusundaki aşırı sağcı mülkler-Yerel yönetimler ve mülk sahipleri için durum ve eylem önerileri’ başlıklı broşürden alındı. Saksonya-Anhalt’ın öncülüğünde, tüm doğu eyaletlerinin içişleri bakanlıkları ve Berlin Senatosu, Almanya’daki ilk aşırı sağcı emlak haritasını hazırladı. Buna göre, aşırı sağcılar en fazla mülke Saksonya-Anhalt eyaletinde sahip. Naumburg’daki ‘Lokal 18’ 33 binada hak sahibi konumunda. Ardından 28 mülk ile Saksonya, 23 mülk ile Thüringen, 22 mülk ile Brandenburg, 15 mülk ile Mecklenburg-Vorpommern ve 8 mülkle Berlin geliyor. Mülklerin yaklaşık yüzde 49’u, ‘Brigade 8’, ‘Hammerskins’ veya Dresden merkezli ‘Ein Prozent e. V.’ derneği gibi ‘partiye bağlı olmayan aşırı sağcı’ olarak sınıflandırılan gruplar veya kişiler tarafından kullanılıyor. ‘Ein Prozent e. V.’ derneği Dresden merkezli olarak faaliyet gösteriyor.
BELEDİYELER KİLİT ROL OYNUYOR
Saksonya-Anhalt İçişleri Bakanı Tamara Zieschang, aşırı sağcılar tarafından kullanılan mülklerin sadece güvenlik makamlarını ilgilendiren bir konu olmadığını söyledi. Zieschang, “Belediyelerdeki sorumlular da kilit bir rol oynuyor” dedi. Broşürde, belediye başkanlarının ve yerel parlamentoların imar yasaları ve kullanım kısıtlamaları yoluyla mülk satın almayı ya da kiralamayı nasıl zorlaştırabilecekleri de anlatılıyor.