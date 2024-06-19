İşte Nazilerin mülk haritası

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VERİLER, ‘Almanya’nın doğusundaki aşırı sağcı mülkler-Yerel yönetimler ve mülk sahipleri için durum ve eylem önerileri’ başlıklı broşürden alındı. Saksonya-Anhalt’ın öncülüğünde, tüm doğu eyaletlerinin içişleri bakanlıkları ve Berlin Senatosu, Almanya’daki ilk aşırı sağcı emlak haritasını hazırladı. Buna göre, aşırı sağcılar en fazla mülke Saksonya-Anhalt eyaletinde sahip. Naumburg’daki ‘Lokal 18’ 33 binada hak sahibi konumunda. Ardından 28 mülk ile Saksonya, 23 mülk ile Thüringen, 22 mülk ile Brandenburg, 15 mülk ile Mecklenburg-Vorpommern ve 8 mülkle Berlin geliyor. Mülklerin yaklaşık yüzde 49’u, ‘Brigade 8’, ‘Hammerskins’ veya Dresden merkezli ‘Ein Prozent e. V.’ derneği gibi ‘partiye bağlı olmayan aşırı sağcı’ olarak sınıflandırılan gruplar veya kişiler tarafından kullanılıyor. ‘Ein Prozent e. V.’ derneği Dresden merkezli olarak faaliyet gösteriyor.

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DÖRTTE BİRİ BÜYÜK ŞEHİRLERDEHerhangi bir örgüte bağlı olmayan aşırı sağcılar mülklerin yüzde 29’una erişebilirken, ‘ Die Heimat ’ (eski adıyla NPD) veya ‘Der III. Weg’ mülklerin yüzde 19’una sahip. Geri kalanı ise hem partiye bağlı olmayan hem de partiye bağlı aşırı sağın parçası olan ‘Burschenschaften’ ve diğer gruplardan oluşuyor. Aşırı sağcılar özellikle restoran ve otellere ilgi gösteriyor. Bu sayede gelir elde ediyorlar. Ancak en önemli neden ise buradaki mekânları kendi etkinlik mekanları olarak kullanabiliyorlar. Nazilere ait mülklerinin yaklaşık dörtte biri büyük şehirlerde yer alıyor. Çoğunluğu merkezlerin dışında ve özellikle kırsal alanlarda bulunuyor.

BELEDİYELER KİLİT ROL OYNUYOR

Saksonya-Anhalt İçişleri Bakanı Tamara Zieschang, aşırı sağcılar tarafından kullanılan mülklerin sadece güvenlik makamlarını ilgilendiren bir konu olmadığını söyledi. Zieschang, “Belediyelerdeki sorumlular da kilit bir rol oynuyor” dedi. Broşürde, belediye başkanlarının ve yerel parlamentoların imar yasaları ve kullanım kısıtlamaları yoluyla mülk satın almayı ya da kiralamayı nasıl zorlaştırabilecekleri de anlatılıyor.