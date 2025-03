İşte İngiltere’nin en iyi kebapçıları

Haberin Devamı

Londra’nın en prestijli otellerinden birisi olan Park Plaza Westminster’da düzenlenen ödül törenine, yarışmada 20 kategoride finalist kalan 225 restoran sahibi, 300’e yakın İngiliz milletvekili ve iş insanları olmak üzere toplamda 1200 kişi katıldı. Gecenin açılış konuşmasını Kebab Awards Kurucusu ve Organizatörü İbrahim Doğuş gerçekleştirdi. Konuşmacılar arasında Kuzey Enfield milletvekili Feryal Clark da yer aldı. Gecenin sonlarına doğru Londra’da yaşayan müzisyen Serel Yereli eserlerini müzikseverler eşliğinde seslendirdi. Gecede en iyi teslimat, en iyi restoran, en iyi paket servisi, en iyi koşer döner restoranı, en iyi Lübnan restoranı, en iyi değer restoranı, en iyi vegan kebap, yılın şefi, müşteri memnuniyeti, lüks yemek restoranı, yılın kebap kamyoneti, tedarikçi ve üretici olmak üzere toplamda 20 kategoride ödüller verildi. Kazananlar ödüllerini milletvekillerinin elinden aldı.

* Londra’daki en iyi paket servisi / The Best Turkish Kebab ve Wallington Express.* Bölgesel düzeyde en iyi paket servisi / Zem Kebab, Master Kebabs, Turkish Grill Werrington ve Fresh Pizza ve Kebab.* En iyi yeni açılan restoran / Afat’s Grill ve Enfes Ocakbaşı.* En iyi güzel yemek restoranı / Losh Bar & Grill, The Mantl ve Shiraz Bar & Restaurant* En iyi tedarikçi ve üretici ödülü / Best Catering ve N&B Foods Ltd* Müşteri Memnuniyeti / Meram Kitchen* En iyi değer ödülü / Elif Turkish BBQ Restaurant ve Lalezar BBQ & Meze* Kuzey ve Batı Londra en iyi kebap restoranı / Melissa Restaurant (Edgware)* Güney ve Doğu Londra’nın en iyi kebap restoranı / Ev Restaurant ve Lara Grill* En iyi bölgesel kebap restoranı Tarla Restaurant - Turkish Meze & Grill ve Agora Restaurant* Yılın Şefi / Kemal Coşkunçay ve Mazlum Demir* Yılın Kebap Van Ödülü / Burwell Kebab Van, Bourton Kebab Van ve Grove Kebab Van* En iyi Vegan Kebap Restoranı / Vegano.* En iyi Yunan Kebap Restoranı / Fig Tree Grill* En iyi Lübnan Restoranı / Mezze Restaurant* En iyi Kosher Kebap Restoranı / Mazal Shawarma* İskoçya’nın En iyi Kebap Restoranı / King Shawarma ve Memed Barbecue Grill& Meze Bar* Galler’deki En iyi Kebap Restoranı / Pizza Choice ve Golden BBQ* Kuzey İrlanda’nın En iyi Kebap Restoranı / Kebab Company.