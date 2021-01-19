ALMANYA’da iktidarın büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), hafta sonu yeni liderini seçti. Yarışı, Türklerle sıcak ilişkisi nedeniyle ‘Türk Armin’ diye bilinen Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet kazandı. Laschet’in Kuzey Ren Vestfalya Meclis’inde kasım ayındaki Türk bilim insanı Uğur Şahin’in başarılarından bahsettiği konuşmasında, “Almanya’da okul birinciliği olan bir Türk’ün bugün salgına karşı aşı bularak umut olması bizleri mutlu ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

Armin Laschet’in CDU lideri olmasının ardından bu sözler sosyal medyada gündeme geldi. Birçok sosyal medya kullanıcısı Laschet’in Prof. Dr. Şahin hakkındaki sözlerini paylaşarak, “İşte gerçek dost bu” ifadelerine yer verdi. Laschet konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: “1969’da 4 yaşında bir çocuk olarak Türkiye’den Ford fabrikasında çalışan babasının yanına gelen ve eğitimini Almanya’da yaparak, hatta okul birincisi olan bir Türk’ün bugün salgına karşı aşı bularak umut olması bizleri mutlu ediyor. Almanya’daki aşırı sağcıların bunu görmesini diliyoruz. Almanya’daki sağduyulu vatandaşlar, ‘Yabancıların gelmesinden çok memnunuz iyi ki gelmişler’ diyor.”