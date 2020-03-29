İşte evden çalışmanın püf noktaları...

BUGÜNKÜ yazımızda, evden çalışmanın getireceği avantajlara açıklık getireceğiz ve örneğin, “İşini evden yürütenler, vergi avantajından yararlanabilecek mi?”, “Evden çalışma, bir hak mı bir sorumluluk mu?”, “Evde çalışanlar sigortalı sayılıyor mu?” gibi sorulara yanıtlar arayacağız.

İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NEDİR?

Almanya’da birçok işletme elemanlarına evlerinden çalışma konusunda büyük esneklik gösteriyor. Ancak ortalığın Covid 19 virüs salgını yüzünden toz duman olduğu bu dönemde, evden çalışan elemanların iş için kullandıkları araç ve gereçleri işveren tedarik etmekle yükümlü. Hatta bu yükümlülük iş sözleşmesinde yer alıyor. Örneğin işveren adına evde çalışanların ihtiyaç duyduğu bilgisiyar, dizüstü bilgisayarı, ekran gibi araç ve gereçlerin işveren tarafından temin edilmesi gerekiyor. Hatta buna çalışma masası ve ofis koltuğu da dahil edebiliriz. Bu arada evdeki çalışma odası için şart koşulan güvenlik kurallarının, işyerindekilerle aynı olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Örneğin evdeki büroda, kablolar uluorta yerde durmamalı veya çalışma odasının mutlak suretle dışarıya açılan penceresi olmalı.

HERKESE UYGUN MU?

En sık yöneltilen soruların başında, “Home office uygulaması herkes için uygun bir çalışma ortamı mıdır?” Elbette evden çalışmak herkes için uygun olmayabilir, çünkü bunun için yapılan işin ihtiviyatı da evde çalışmaya uygun olması gerekiyor. Örneğin perakende sektöründe çalışan bir satış elemanı, evden çalışması mümkün değil. Federal hükümetin küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD), birkaç yıl önce, mümkün olduğu ve yapılan iş elverdiği ölçüde tüm çalışanlara evden çalışma imkanının getirilmesini talep etmiş, bunun da yasal hak olarak tanınmasını istemişti.

Evden çalışmak isteyenler, her şeyden önce kendilerine şu soruyu yöneltmeli: “Kişisel yapım, evde çalışmaya uygun mu?”, “Evde çalışmak için kendimi yeterince motive edebilir miyim?” veya “Benden beklenen iş performansını evden çalışarak sağlayabilir miyim?” Bu soruların yanıtı neden mi önemli? DİSİPLİN VE ORGANİZE ŞARTI

Çünkü herkes, evden çalışabilecek yapıda değil, kimimizin ev ortamı müsait değildir, kimimiz evde tek başınayken işe konsantre olamayabilir. Evden çalışmak için kişinin disiplinli çalışma ve işini iyi organize etme yeteneklerine sahip olması gerekiyor. Ayrıca evde sürekli rahatsız edilmeyecek şekilde bir çalışma ortamı oluşturmak gerekecek. Ancak bu şekilde, iş yerine ait ve evde çalışmak için gerekli olan resmi bilgi ve belgeler güvenli bir şekilde saklanabilir ve çalışma esnasında kullanılabilir. Ayrıca, evde de olsanız, sanki iş yerindeymiş gibi giyim kuşamınıza özen göstermenizde fayda var. İş psikolojisi uzmanı Antje Duck, Finanztest platformuna yaptığı açıklamada, “Örneğin üzerinizdeki bornoz varken, müşteriyle telefonda görüşürseniz, müşteriniz sizi görmese de, bu durumun farkına varabileceğini unutmamalısınız” diye uyarıda bulunuyor.

EVDE ÇALIŞANLAR SİGORATALI MI?

İş yerinde çalışmak yerine evden çalışanlar da elbette kaza sigortası kapsamında sigortalı sayılmaktadır. Bunun tek koşulu, başa gelen kazanın yapılan işle doğrudan bağlantılı olmasıdır. Ama sigortanın devreye girmesi için kişinin evdeyken mesai saatlerinde çalışma modunda olması yetmiyor. Münih Sosyal Mahkemesi, örneğin çalışma saati sırasında evindeki tuvalete giderken kaza geçiren sigortalının tazminat talebini bu gerekçeyle geri çevirmişti. Ama örneğin çalışma sırasına iş yerine ait cep telefonu veya dizüstü bilgisayarın yere düşmesi sonucu hasar görmesi halinde, oluşan zarar İşletme Mesuliyet Sigortası tarafından tazmin edilir.

HARCAMALARIN YÜZDE 20’Sİ İADE

Hatta evde kurduğunuz özel odanızı ağırlıklı olarak çalışmak amacıyla yoğun bir şekilde kullanıyorsanız, buraya yapacağınız 1.250 Euro’yu aşan harcamaları da vergiden düşebilirsiniz. Bunun yanı sıra, home office şeklinde kuracağınız özel çalışma ofisinizde, telefon, internet, kırtasiye gibi büro araç ve gereçler için yapacağınız harcamaların yüzde 20’sini iş vereninizden geri de isteyebilirsiniz veya yaptığınız harcamalar karşılığından işvereninizden her ay 20 Euro size ödeme yapmasını talep edebilirsiniz.

EVDE ÇALIŞMANIN GETİRİ NE?

Çalışma psikolojisi uzmanı Antje Duck, Finanztest platformuna yaptığı açıklamada, evde çalışanların hem daha iyi konsantre olabildiklerini ve yaptıkları çalışmayla ilgili memnuniyetin daha da arttığını söylüyor. Ayrıca evde çalışanların gündelik aile yaşantısını daha iyi yönetebildiklerine işaret eden Alman uzman, “Ancak her şeye rağmen, iş zamanında iş yapılmalı, aile zamanında aile fertleriyle ilgilenilmeli” diye uyarıda bulunuyor.

EVDE NE KADAR SÜREYLE ÇALIŞMALI?

Gerek evde gerekse iş yerinde çalışanlar, çalışma saati konusunda aynı kurallara tabiler. Buna göre, evde çalışıyorsanız, günde en fazla 10 saat çalışmalısınız. Altı saatten sonra mutlaka yarım saat, dokuz saatten sonra da en az 45 dakika paydos yapmalısınız. Cumartesi ve pazar günleri bazı istisnai durumlar haricinde genellikle çalışılmamalı.

Size tavsiyemiz; evde çalıştığınız sürelere ilişkin bir çalışma günlüğü tutmanız. Çünkü ancak bu şekilde çalıştığınız süreleri işvereninize kanıtlayabilirsiniz.

EVDEN ÇALIŞANA VERGİ AVANTAJI VAR MI?

Almanya’da vergi denkletirmesi yaparken, evdeki çalışma odası için yılda 1.250 Euro’ya kadar yapılan harcamalar vergiden düşülebiliyor. Bunun için, işletmeden, elemanı için iş yerinde bir çalışma ortamı sağlayamaması şartı aranır. Diğer bir ifadeyle, evde mutfak masasında dizüstü bilgisayarınızla çalışmanız, söz konusu vergi avantajından yararlanması için yeterli olmayacaktır. 1.250 Euro tutarındaki vergi kolaylığından yararlanmak için örneğin misafir odasındaki yatağı kaldırıp, yerine bir çalışma masası kurabilirsiniz. Böylelikle ev ortamında bir çalışma odası için aranan kriterleri yerine getirmiş sayılırsınız. Bu şekilde oluşturduğunuz çalışma odasını kullanma süresine, diğer bir ifadeyle bir yıl boyunca kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın, 1.250 Euro’nun tümünü vergiden düşebilirsiniz.