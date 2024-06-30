İşte bu hiç olmadı

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EURO 2024’te son 16’ya kalan Türk Milli Takımımız salı akşamı Leipzig’de Avusturya ile karşılaşacak. Ancak maçı Alman devlet televizyonları olan ARD veya ZDF yerine şifreli Magenta TV yayınlayacak. Vergilerle finanse edilen devlet televizyonlarının Türkiye maçını yayınlamamasına Almanya’daki Türklerden tepki geldi. Federal Meclis eski milletvekili Özcan Mutlu, ‘X’ hesabından yaptığı paylaşımda burada yaşayan yüz binlerce Türkiye kökenli vatandaşın radyo televizyon vergisi ödediğini hatırlatarak, bu durumu eleştirdi. Mutlu, “Bu yok sayma mı, kibir mi, yoksa nedir? Almanya’da Türkiye’den gelen 3 milyonun üzerinde insan yaşıyor. Vergilerini ve radyo televizyon lisans ücretlerini seve seve ödüyorlar. Avusturya-Türkiye Avrupa Şampiyonası maçı ARD’de, ZDF televizyonlarında değil, sadece paralı TV’de gösteriliyor. Bu utanç verici!” dedi.

Özcan Mutlu

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‘TAMAMEN YANLIŞ BİR UYGULAMA’

Koronavirüs salgını sırasındaki çalışmaları nedeniyle Federal Liyakat Nişanı’na layık görülen iç hastalıkları uzmanı Cihan Çelik de maçın şifreli kanaldan yayınlanmasına tepki gösterdi. Çelik de ‘X’ hesabından yaptığı paylaşımda, “Almanya’da 3 milyon Türkiye kökenli insan yaşamakta ve vergi ve radyo televizyon harcı ödemekte. Aynı şekilde 160 bin Avusturyalı için de geçerli. Avusturya ile Türkiye arasındaki Avrupa Şampiyonası maçı ARD’de, ZDF veya RTL kanallarında yayınlanmayacak, sadece ödemeli TV’de yayınlanacak. Tamamen yanlış. Elbette, bu sadece küçük bir mesele ama ev sahibi Avrupa Şampiyonalarının, en büyük göçmen gruplarının tanındığını ve onların da çıkarlarına bağlı olduklarını göstermesi güzel olurdu” ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Öte yandan sosyal medyada protesto çağrıları da yapıldı. Paylaşımlarda, Türkiye kökenli tüm milletvekilleri ile ARD ve ZDF spor servisleri de etiketlendi: “Sayın milletvekilleri, Almanya’da yaşayan biz Türkler de diğer tüm vatandaşlar gibi GEZ (radyo ve televizyon harcı) ücretlerimizi ödüyoruz. Kamu yayıncıları ARD @sportschau ve ZDF @sportstudio Türkiye-Avusturya maçını canlı yayınlamayacak. Çeşitlilik nerede? Türkler neden Avrupa Şampiyonası’ndan izole ediliyor? Neden sessizler?”