İşte bebeklere en çok verilen isimler...

Bielefeld, yeni anne ve baba olanların erkek bebekleri için Noah, kız bebekleri için de Mia isimlerini ilk sırada tercih ettiklerini söyledi. Erkeklerde en çok tercih edilen isimlerin sıralaması şöyle gerçekleşti: Noah, Ben, Matteo, Finn, Leon, Elias, Paul, Henry, Luis ve Felix. Kız bebeklerde ise isim sıralaması şöyle: Mia, Emilia, Hannah, Emma, Sophia, Lina, Ella, Mila, Clara ve Lea. Bu yıl hangi ismin en çok tercih edildiğini belirlemenin çok zor olduğunu belirten Bielefld, şunları söyledi: “İsimler arasında çok büyük bir fark yok. 2020 yılında yeni doğan bebeklerin yüzde 23’ünün ismini dikkate alarak sıralamayı belirledik. Belki sayıyı yükseltsek ikinci veya üçüncü sıradaki isimler ilk sırayı alacaklardı. Çok zor oldu sıralamayı belirlemek. Bazı isimler son yıllarda daha çok tercih edildi. Benim tahminime göre gelecek yıl Matteo ve Emilia ilk sırayı alır.”

2020 yılında Greta ismi ise en az tercih edilen isimler arasında yer aldı. İklim değişikliğine dikkati çekmek için başlattığı eylem dünya geneline yayılan İsveçli aktivist Greta Thunberg’in ismini anne ve babalar bu yıl tercih etmedi. Greta ismi ancak 30. sırada yer alabildi.