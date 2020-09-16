İşte Almanya’da eyalet eyalet son durum

KOVID-19 vakalarını takip eden Robert Koch Enstitüsü’nün verdiği aktüel rakamlara göre son 24 saat içinde 1901 yeni vaka tespit edildi. İlk vakanın tespitinden bugüne kadar virüs bulaşanların ise 262 bin 766’yı buldu, 9 bin 334 kişi hayatını kaybetti, aktif hasta sayısı ise 18 bin 832. Eyaletlere göre son durum ise şöyle:

Baden Württemberg: 45 bin 748 kişi virüse yakalandı, 1868 kişi hayatını kaybetti.

Bavyera: 62 bin 573 kişi virüse yakalandı, 2645 kişi hayatını kaybetti.

Berlin: 12 bin 462 kişi virüse yakalandı, 109 kişi hayatını kaybetti.

Brandenburg: 4054 kişi virüse yakalandı, 20 kişi hayatını kaybetti.

Bremen: 2159 kişi virüse yakalandı, 59 kişi hayatını kaybetti.

Hamburg: 6916 kişi virüse yakalandı, 238 kişi hayatını kaybetti.

Hessen: 16 bin 985 kişi virüse yakalandı, 540 kişi hayatını kaybetti.

Mecklenburg Vorpommern: 1074 kişi virüse yakalandı, 20 kişi hayatını kaybetti.

Aşağı Saksonya: 18 bin 100 kişi virüse yakalandı, 677 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Ren Vestfalya: 62 bin 730 kişi virüse yakalandı, 1834 kişi hayatını kaybetti.

Rheinland-Pfalz: 9822 kişi virüse yakalandı, 247 kişi hayatını kaybetti.

Saarland: 3222 kişi virüse yakalandı, 175 kişi hayatını kaybetti.

Saksonya: 6449 kişi virüse yakalandı, 225 kişi hayatını kaybetti.

Saksonya Anhalt: 2369 kişi virüse yakalandı, 66 kişi hayatını kaybetti.

Schleswig Holstein: 4288 kişi virüse yakalandı, 161 kişi hayatını kaybetti.

Thüringen: 3818 kişi virüse yakalandı, 189 kişi hayatını kaybetti.