İstanbul’dan yanlış korona alarmı Münih’te panik yarattı

DÜN sabah İstanbul-Münih seferini yapan THY uçağında bir korona hastası bulunduğu paniği yaşandı. Konuyla ilgili Task Force Enfektoloji bölümünün Hürriyet gazetesine verdiği bilgiye göre olay şöyle gelişti: Uçak Münih Havaalanı’na inmeden önce İstanbul’dan yetkililer uçakta bir yolcunun korona testinin pozitif çıktığını Münih Havaalanı’na bildirdi. Bavyera Sağlık İdaresi’nin Task Force Enfektoloji bölümü alarma geçti ve sağlık ekipleri Münih Havaalanı’na hareket etti. Münih Havaalanı’na inen THY uçağında yolculara kontroller boyunca iniş yasağı konuldu. Uçağa giren sağlık ekipleri SARS -CoV-2 testi pozitif olan yolcu ve temasta olduğu yolcuları tespit ederek, kendilerine bilgi verdi. Testi pozitif çıkan yolcunun temas ettiği yolcuların Robert Koch Enstitüsü’nün kriterlerine göre ikinci kategoride, yani uzak temasta olduğu kişiler olduğu saptandı ve karantinaya alınmalarına gerek görülmedi.

TEST SONUCU

Diğer yolcular anonsla uçaktaki gelişmeler ve Bavyera Eyaleti’nin seyahat karantinası düzenlemeleri üzerine bilgilendirildi. İstanbul’da testi pozitif çıkan Türk yolcu yeniden test edildi. Ancak yolcunun testi negatif çıktı. Task Force, İstanbul’daki test sonucunun yanlış olduğu sonucuna vardı. İstanbul’dan gelen yanlış alarm sonucu 49 yolcu korona paniği yaşadı ve yolculara yaklaşık bir saat uçakta kaldıktan sonra iniş için izin verildi.