İstanbul ve Berlin birbirine bir adım daha yaklaştı

RESMİ ziyaret kapmasında Berlin’e gelen Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile Belediye Meclis üyeleri Selina Doğan, Zehra Cemre Özyalçın, Mustafa Arpacı, Başkan Yardımcısı Elçin Önder ve Dış İlişkiler Müdürlüğü’nden Göksu Dinç bir dizi görüşmelerde ve ziyaretlerde de bulundu. Heyet Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu, Dışişleri Bakanlığı, Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı yetkilileriyle de görüşmeler yaptı. ‘BİZİM İÇİN BÜYÜK AVANTAJ’

İmzalanan anlaşmayla Berlin ve İstanbul’un birbirine bir adım daha yakınlaştığını belirten Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, “Berlin’de çok sayıda vatandaşımız da yaşıyor. Aralarında çok değerli iş insanları, sanatçılar ve farklı alanlarda tecrübe sahibi insanlarımız var. Onlar, hem içinde yaşadıkları Almanya’yı ve Alman kültürünü hem de Türkiye’yi tanıyorlar. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Hep vurguluyorum: Biz kağıt üzerinde iş birliği yapmak için bu anlaşmayı imzalamadık. Kardeş belediye kavramına uygun bir şekilde aktif bir işbirliği gerçekleştirmek istiyoruz. Aynı şekilde karşı taraf da bu iyi niyetini dile getirdi. Her iki belediye için de hayırlı olmasını dilerim” dedi. ‘ŞİŞLİ TEKSTİL VE MODA’NIN MERKEZİ’

Şişli Belediye Başkanı ve heyeti Berlin ziyareti kapsamında Türk-Alman İşverenler Birliği’ni (TDU) de ziyaret ederek Berlinli iş insanlarıyla da bir araya geldi. Muammer Keskin, imzalanan kardeş belediye anlaşmasının iki belediye arasındaki işbirliğinin her alanda artırılması için güzel bir alt yapı oluşturacağını belirterek, işverenleri Şişli’de yatırımlara davet etti. Keskin, Berlin’de yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı bulunmasından dolayı iki şehir ve iki belediye arasında birçok alanda işbirliği yapılabileceğini kaydederken, “Şişli özellikle tekstil ve modanın da merkezi. İlçemizdeki yatırım imkânlarından faydalanabilirsiniz” dedi. KADIN DOSTU BİR BELEDİYE

Şişli Belediyesi’nin Avrupa Konseyi’nin şeref bayrağı ödülünü aldığını kaydeden Muammer Keskin, belediyede çocuk ve sosyal projelerin öncelikli olduğunu ve Şişli’nin kadın dostu bir belediye olduğunu vurguladı. TDU Başkanı Remzi Kaplan ise korona salgınının başlamasından sonra ilk kez TDU’da Şişli Belediyesi heyetini ağirladıklarını ifade etti. Başkan Kaplan, Berlinli işverenlerin Türkiye’de de hem yatırım yaptıklarını hem de sosyal projelere destek verdiklerini ifade etti.