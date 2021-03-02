İstanbul-Berlin, birbirine bir adım daha yaklaşıyor

32 yıldır kardeş şehir olan Berlin ile İstanbul, yeni bir projeyle bir adım daha birbirine yaklaşıyor. İstanbul’un en gözde ilçelerinden olan Şişli ile Berlin’in merkez ilçelerinden Charlottenburg-Wilmersdorf, kardeş ilçe olma yolunda ilk adımı attı. Alman belediyesi bünyesinde oluşturulan çalışma grubu, Belediye Başkanı Reinhard Naumann başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. İki Belediye arasındaki yakınlaşmayı Hürriyet’e değerlendiren Naumann, kardeş şehir anlaşmasının iki ilçeyi, insanlarını ve iki kültürü birbirine daha da yakınlaştıracağına inandığını söyledi.

Şişli ile yapılması planlanan kardeş şehir projesine ilçe belediye meclisindeki partilerin hemen hemen hepsinin destek verdiğini ve bunun ortak bir girişim olduğunu belirten Naumann, “İlçemizin 14’ü uluslararası olmak üzere toplam 21 kardeş şehri bulunuyor. Bu nedenle daha önce bu yönde gelen teklifleri geri çevirmek zorunda kaldık. Çünkü kardeş şehir sayısı çoğaldıkça zaman ayıramıyorsunuz ve bu kavram anlamına yitiriyor. Ancak Şişli için istisna yapıyoruz ve özel bir kardeş şehir projesi olacak” dedi.

BAŞKANLAR GÖRÜŞECEK

Yaklaşık 1.5 yıl önce bu yönde ilk düşüncenin oluştuğunu ifade eden Naumann, araya giren korona salgını nedeniyle girişimlerin başlatılamadığını söyledi. Bu bağlamda bu yıl Charlottenburg-Wilmersdorf Belediye Meclisi’nde farklı partilerin temsilcilerinin de yer aldığı çalışma grubu oluşturularak ilk adım atıldı ve ilk toplantı geçen hafta gerçekleştirildi. Mart ayı içinde ise iki belediye başkanı arasında videokonferans yöntemiyle ilk görüşme gerçekleştirilip bu konuda yol haritası belirlenecek. Çalışma grubu ise kardeş şehir projesi kapsamındaki içeriklerin nasıl olacağını ele alcak.

BERLİN’İN MERKEZİ

Kentte 343 bine yakın Berlinli yaşıyor. 2001 yılında Wilmersdorf ve Charlottenburg ilçelerinin birleşmesiyle oluştu. Lüks markaların mağazalarının yer aldığı Kudamm bulvarının da yer aldığı ilçe, Babylon Berlin dizisine de konu olan ‘Altın 20’li yıllar’ döneminde gelişme kaydetti. Eğlence ve gastronomi kültürünün yoğun olduğu ilçenin görülmeye değer mekanları arasında kentin sembolü olan ve Türkler arasında Yıkık kilise olarak bilinen Gedächtnis Kirche (Anı Kilisesi), Olimpiyat Stadyumu, Prusya dönemine ait Charlottenburg Sarayı, ‘Deutsche Oper’ binası, tiyatro dünyasının en tanınmış mekanlarından Schaubühne tiyatrosu gelir.

Berlin ile İstanbul arasında 1989 yılında kardeş şehir anlaşması imzalandı. Anlaşmanın 20’nci yılında Berlin’de geniş çaplı kültürel etkinlikler düzenlendi. Anlaşmanın 30’uncu yılında ise Berlin belediye binasında düzenlenen ‘İstanbul Gecesi’nin konuğu yazar Ahmet Ümit oldu. Bunun yanı sıra Berlin’in Mitte ilçesiyle Beyoğlu, Friedrichshain-Kreuzberg ilçesi ile de Kadıköy arasında kardeş şehir anlaşmaları imzalandı. 2019’da Almanya Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yapılan toplantıda kardeş şehir projelerinin geliştirilmesi ve kardeş şehir projesinin kültürleri, insanları ve şehirleri birbirine yakınlaştırması kararı alınmıştı.