İstanbul Avrupa basınında: ‘Çeşitliliğin başkenti’

Murat TOSUN / ALMANYA
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 16:29
Cumhuriyet’in 101’inci yılına özel, “İstanbul: Çeşitliliğin Başkenti” başlığıyla hazırlanan dergi formatındaki yayınlar Avrupa’nın önde gelen gazetelerinde ek olarak basılmaya başlandı.
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında farklı dillerde yayınlanan dergiler, tarihi, kültürel ve sanatsal zenginlikleriyle bir yaşam biçimi olarak İstanbul’u Avrupalı okuyucuya tanıtıyor. “İstanbul-Çeşitliliğin Başkenti” adlı dergi, şu ana kadar Almanya, Polonya ve Macaristan’ın en büyük gazeteleri işbirliğiyle gerçekleştirilen yayınların sonuncusu 8 Kasım’da Fransa’da okuyucuyla buluşacak.
ALMAN TURİSTE ROTA
Dergi, ilk olarak Almanya’nın en prestijli günlük haber
gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung ile 22 Ekim’de okuyucularla buluştu. Almanca olarak yayınlanan dergide İstanbul’a ilk kez gelecek Alman turiste yönelik 7 günlük İstanbul gezi rotası çıkarıldı. Güzergâh boyunca görülmesi gereken tarihi ve kültürel mekânlar tanıtıldı. Zengin İstanbul mutfak kültürünün de tanıtıldığı dergide ayrıca Türkiye ile Almanya arasındaki tarihi ilişkiler de ele alındı.
MACARCA VE LEHÇE
Benzer içeriklerle İstanbul dergisi 25 Ekim’de, Polonya’nın en büyük gazetesi Gazeta Wyborcza
ile Lehçe, Macaristan’ın önde gelen gazetesi Magyar Nemzet ve yine aynı gruba ait Metropol ile birlikte Macarca olarak okuyuculara ulaştı ve İstanbul’un büyüleyici atmosferini tanıttı. Cumhuriyet’in 101. yılında gerçekleştirilen tanıtım yayınlarının bu yıl sonuncusu Fransa’da, 8 Kasım’da Le Parisien gazetesi ile birlikte yayımlanacak. Fransızca olarak hazırlanan dergi gazetelerin abonelerine ulaşacak.
VISIT İSTANBUL’UN PARÇASI
Avrupa gazeteleriyle yapılan iş birliği kapsamında yayınlanan dergiler, İstanbul’un turistik ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için yürütülen kapsamlı bir iletişim ve pazarlama stratejisi olan Visit İstanbul’un tamamlayıcısı olarak hayata geçirildi. Yabancı dillerdeki içerik dergiler, Visit İstanbul’un 360 derece tanıtım çalışmalarını zenginleştirerek, Avrupalı okuyuculara İstanbul’un her yönünü keşfetme fırsatı sunuyor. İBB Turizm Müdürlüğü de Avrupa’nın uçuşla en fazla 3 saatlik mesafesindeki turistleri, sadece yaz tatillerinde değil, yıl boyunca İstanbul’un büyüleyici atmosferini keşfetmeye teşvik etmek amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüyor. İBB Turizm Müdürlüğü tanıtım stratejisinde İstanbul’u, yalnızca bir destinasyon değil, aynı zamanda bir deneyim olarak sunarken, şehre gelecek konukları, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu kadim şehrin bir parçası olmaya davet etmeyi amaçlıyor.