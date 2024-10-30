İstanbul Avrupa basınında: ‘Çeşitliliğin başkenti’

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında farklı dillerde yayınlanan dergiler, tarihi, kültürel ve sanatsal zenginlikleriyle bir yaşam biçimi olarak İstanbul’u Avrupalı okuyucuya tanıtıyor. “İstanbul-Çeşitliliğin Başkenti” adlı dergi, şu ana kadar Almanya, Polonya ve Macaristan’ın en büyük gazeteleri işbirliğiyle gerçekleştirilen yayınların sonuncusu 8 Kasım’da Fransa’da okuyucuyla buluşacak.