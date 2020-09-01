İşsiz sayısı az arttı

FEDERAL İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele “Ağustos ayındaki işsiz sayısı yaz sonu itibariyle normal bir seviyede. Temmuz ayında olduğu gibi ağustos ayında da işsiz sayısında korananın çok fazla etkisi olmadı. Bununla birlikte salgının iş piyasasındaki etkisi çok net olarak görünüyor” dedi. Ağustos ayında çalışanların iş yerini kaybetmesinin temel nedeninin yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte yaşanan konjonktürel daralma olduğu belirtildi. Federal İş Ajansı’nın rakamlarına göre haziran ayında 5 milyon 360 bin kişi kısa süreli mesai ödeneğinden yararlanırken bu rakam temmuz ayında 5 milyon 820 bine yükseldi. Ağustos ayında ise kısa süreli çalışma uygulamasına tabi tutulan kişi sayısı 170 bin olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar kısa süreli mesai uygulaması sayesinde işsiz sayısının düşük kaldığına dikkat çekiyor. Ancak ikinci dalganın gelme beklentisi ve günlük korona vaka sayısının artması iş piyasasını korkutuyor.