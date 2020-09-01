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Hürriyet
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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 01.09.2020 - 13:13 | Son Güncelleme:

İşsiz sayısı az arttı

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İşsiz sayısı az arttı
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Merkezi Nürberg’de bulunan Federal İş Ajansı’nın yaptığı açıklamaya göre Ağustos sonu itibariyle Almanya’da işsiz sayısı 2 milyon 950 bini buldu. Temmuz ayı ile kıyaslandığında son bir ayda 45 bin kişi daha işini kaybetti. Geçen yıla göre ise bu yıl işsiz sayısı 636 bin artış gösterdi.

FEDERAL İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele “Ağustos ayındaki işsiz sayısı yaz sonu itibariyle normal bir seviyede. Temmuz ayında olduğu gibi ağustos ayında da işsiz sayısında korananın çok fazla etkisi olmadı. Bununla birlikte salgının iş piyasasındaki etkisi çok net olarak görünüyor” dedi. Ağustos ayında çalışanların iş yerini kaybetmesinin temel nedeninin yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte yaşanan konjonktürel daralma olduğu belirtildi. Federal İş Ajansı’nın rakamlarına göre haziran ayında 5 milyon 360 bin kişi kısa süreli mesai ödeneğinden yararlanırken bu rakam temmuz ayında 5 milyon 820 bine yükseldi. Ağustos ayında ise kısa süreli çalışma uygulamasına tabi tutulan kişi sayısı 170 bin olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar kısa süreli mesai uygulaması sayesinde işsiz sayısının düşük kaldığına dikkat çekiyor. Ancak ikinci dalganın gelme beklentisi ve günlük korona vaka sayısının artması iş piyasasını korkutuyor.

İşsiz sayısı az arttı

 

 

 

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