İşsiz kalacak olan vekillerin maliyeti 23 milyon euro

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ESKİ milletvekili, bakan ve müsteşarların geçiş sürecindeki tazminat giderlerinin vergi mükelleflerine yükünün 23 milyon euro olacağı tahmin ediliyor. Bakan ve parlamenter müsteşarlar, görev sürelerine göre en az 6 ay en fazla 24 ay maaş alacak. Bakan ve müsteşarlara en az 3 ay boyunca tam maaş ondan sonra ise maaşlarının yarısı ödenecek. Milletvekilleri ise 18 aya kadar milletvekili maaşı karşılığı olarak tazminat alacak. Ancak milletvekili ve bakanların iş bulması durumunda burdaki gelirler tazminattan düşecek. BERLİN