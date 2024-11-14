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‘İsrailli taraftarlar Hollanda’da yargılansın’

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPADAN HABER#UEFA Avrupa Ligi# Ajax-Maccabi Tel Aviv
‘İsrailli taraftarlar Hollanda’da yargılansın’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 13:14

Hollanda’da muhalefetteki Denk Partisi, UEFA Avrupa Ligi kapsamında başkent Amsterdam’da 7 Kasım’da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde şiddet olayları başlatan İsraillilerin Hollanda’da yargılanmalarını istedi.

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DENK Partisi’nin Amsterdam Belediye Meclisi’ndeki grup başkanı ve sözcüsü Sheher Khan, yaşanan şiddet olaylarını ‘Pogrom (Holokost döneminde Yahudilerin hedef alındığı şiddet olayları)’ olarak adlandıran Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema’nın olayları tek taraflı değerlendirdiğini ve İsrailli taraftarların provokasyonlarını görmezden geldiğini söyledi. Olayların İsrailli taraftarların saldırılarıyla tırmandığını kaydeden Khan, şöyle konuştu: “İsrailli taraftarlar Amsterdam’a geldiğinde Filistin sembollerine saldırmaya, Filistin bayraklarını indirmeye başladı. Irkçı ve soykırımcı sloganlar attılar, İsrail ordusunu desteklediklerini gösterdiler ve ‘Araplara ölüm’ ve ‘Gazze’de artık çocuk yok’ gibi sözler sarf ettiler. Bu, halihazırda devam eden soykırımdan rahatsız olan şehrimizde büyük tepkiye neden oldu. Taksi şoförlerimize de saldırdılar. Belediye Başkanı bu olayların neden bir ‘pogrom’ olduğunu açıklayamadı. Halsema, ‘pogrom’ kelimesini kullanarak korkuları daha da körükledi, olayları tek taraflı değerlendirdiği. Maccabi holiganlarının soykırım çağrısı yapan sloganlar attığından, şehrimizdeki taksi şoförlerine saldırdıklarından hiç bahsetmedi.”

‘İsrailli taraftarlar Hollanda’da yargılansın’

‘İsrailli taraftarlar Hollanda’da yargılansın’
‘SOYKIRIMI DESTEKLEDİLER’
“Gözaltına alınanların 10’unun İsrail vatandaşı olduğunun açıklanmasından memnuniyet duyuyorum. Şu an İsrail’e dönmüş olsalar da Hollanda makamlarının İsrail’den bu suçluları Amsterdam’a iade etmesini talep etmesini ve eğer suçlu bulunurlarsa burada yargılanmalarını sağlamasını umuyorum. Ayrıca, UEFA’da Rus kulüplerine uygulanan yasağın İsrail kulüplerine de uygulanması gerekiyordu. Ülkeleri soykırım suçu işliyor. Buraya geldiklerinde soykırımı desteklemiş oluyorlar. Geçen hafta yaşananlar tam da bunu gösterdi. Bu yüzden Amsterdam’a hiç gelmemeliydiler ve burada istenmediklerini bilmeliler. Şehirde protesto yasağının uzatılması Filistin destekçisi hareketleri durduramayacak. İnsanlar sokakta olmaya meraklı olduğu için değil, bir soykırım yaşandığı için gösteri yapıyor. Hükümetimiz bu soykırımda suç ortağı. Sorun bundan kaynaklanıyor.”
‘İsrailli taraftarlar Hollanda’da yargılansın’

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#AVRUPADAN HABER#UEFA Avrupa Ligi# Ajax-Maccabi Tel Aviv

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