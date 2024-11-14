‘İsrailli taraftarlar Hollanda’da yargılansın’

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DENK Partisi’nin Amsterdam Belediye Meclisi’ndeki grup başkanı ve sözcüsü Sheher Khan, yaşanan şiddet olaylarını ‘Pogrom (Holokost döneminde Yahudilerin hedef alındığı şiddet olayları)’ olarak adlandıran Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema’nın olayları tek taraflı değerlendirdiğini ve İsrailli taraftarların provokasyonlarını görmezden geldiğini söyledi. Olayların İsrailli taraftarların saldırılarıyla tırmandığını kaydeden Khan, şöyle konuştu: “İsrailli taraftarlar Amsterdam’a geldiğinde Filistin sembollerine saldırmaya, Filistin bayraklarını indirmeye başladı. Irkçı ve soykırımcı sloganlar attılar, İsrail ordusunu desteklediklerini gösterdiler ve ‘Araplara ölüm’ ve ‘Gazze’de artık çocuk yok’ gibi sözler sarf ettiler. Bu, halihazırda devam eden soykırımdan rahatsız olan şehrimizde büyük tepkiye neden oldu. Taksi şoförlerimize de saldırdılar. Belediye Başkanı bu olayların neden bir ‘pogrom’ olduğunu açıklayamadı. Halsema, ‘pogrom’ kelimesini kullanarak korkuları daha da körükledi, olayları tek taraflı değerlendirdiği. Maccabi holiganlarının soykırım çağrısı yapan sloganlar attığından, şehrimizdeki taksi şoförlerine saldırdıklarından hiç bahsetmedi.”