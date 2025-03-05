‘İsrail’in Gazze’ye yardımları durdurma kararından derin endişe duyuyoruz’

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze’ye ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı. Üç ülkenin İsrail ile Hamas arasındaki ateşkese verdiği desteğin yinelendiği açıklamada, taraflara ateşkes anlaşmasının ileriki aşamalarının başlatılmasına ilişkin müzakere çağrısı yapıldı. Ateşkes görüşmelerinde Mısır, Katar ve ABD’nin ara buluculuk çabalarının da memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

‘HIZLI, EKSİKSİZ, GÜVENLİ VE ENGELSİZ’

Öte yandan, Gazze Şeridi’ne yardım akışının sürmesinin “hayati önem” taşıdığı ve İsrail’in bu bölgeye her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurma kararından derin endişe duyulduğu ifade edildi. Açıklamada, insani yardımların “hızlı, eksiksiz, güvenli ve engelsiz” bir şekilde Gazzelilere ulaştırılması için İsrail hükümeti uluslararası yükümlülüklere saygı göstermeye çağırıldı. Yardım akışını engellemenin “uluslararası insancıl hukukun ihlali anlamına” gelebileceği belirtilen açıklamada, iki devletli çözüme giden “güvenilir bir yol” inşası temennisinde bulunuldu.