İsrail’in Berlin Büyükelçisi’nde de pozitif çıktı

İSRAİL’in Berlin Büyükelçisi Jeremy Issacharoff ve büyükelçilikte görevli İsrailli bir diplomatın koronavirüse yakalandığı bildirildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Berlin Büyükelçisi Issacharoff ve büyükelçilikte görevli bir İsrailli diplomatın ismi açıklanmayan Almanya Federal Meclisi’nden bir milletvekiliyle yaptığı görüşmenin ardından Kovid-19 testi yaptırdığı ve sonucun pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, Issacharoff ile Kovid-19’a rastlanan diplomatın sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde oldukları ifade edildi. Bu gelişmenin ardından İsrail’in Berlin Büyükelçiliği kapatılırken, büyükelçilikte görevli tüm diplomatların evlerinde karantina altında oldukları kaydedildi