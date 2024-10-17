İsrail’e verilecek silahlar için güvence istediğini kabul etti

Haberin Devamı

DIŞİŞLERİ Bakanı Baerbock, Federal Meclis’te CDU/CSU Meclis Grubu milletvekillerinin, hükümetin aylardır İsrail’e mühimmat ve tank yedek parçaları için ihracat izni vermeyi neden reddettiğine ilişkin sorularını yanıtladı. Başbakan Olaf Scholz’un söylediği gibi İsrail’e silah satışının durdurulmasının veya boykot edilmesinin söz konusu olmadığını ileri süren Baerbock, şunları söyledi: “Federal hükümet olarak bu doğrultuda yasalara uymakla yükümlüyüz. Bu da, uluslararası insancıl hukuka riayet edilmesini sağlamamız gerektiği anlamına geliyor. Bunu Federal Meclis’te ve Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) yaptığımız açıklamada açıkça belirttik. Her silah talebi inceleniyor. Taleplere, yasalarımıza ve düzenlemelerimize göre inceleme yapılır. Bu uluslararası insancıl hukuk konusunda taahhütlerin olması gerektiği anlamına da gelir.”

Haberin Devamı

‘ULUSLARARASI HUKUKA RİAYET ETMELİYİZ’

Amerikalı ve İngiliz ortaklar gibi Almanya’nın da her zaman insani konuların üzerinde durduğunu savunan Baerbock, “Biliyorsunuz, ABD Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı, tam da aynı konuda uluslararası insancıl hukuka ilişkin bir mektup yazdı. Size soruyorum, onlara artık İsrail’in ve meşru müdafaasının desteklemediklerini mi isnat ediyorsunuz?” ifadelerini kullandı. Baerbock, kendilerine gelen her başvurunun incelendiğini yineleyerek, “Söylediğim gibi, sizin de az önce teyit ettiğiniz üzere, uluslararası insancıl hukuka riayet edilmesi sağlanmalıdır. Şimdi son talepler için aynı şeyi içeren bir mektup var. Bu mektubun gelmesinin uzun sürmesini bana değil başkalarına sormanız lazım” dedi.

Alman medyası Baerbock ile Ekonomi Bakanı Robert Habeck’in aylardır silah satışlarına ilişkin gizli kararlar ile Federal Güvenlik Konseyi’nde İsrail’e silah verilmesini engellediklerini ve İsrail hükümetinden yazılı beyan istediklerini yazmıştı. İsrail, silahların uluslararası hukuka uygun olarak kullanılacağına dair yazılı güvence verdikten sonra teslimatın yeniden başlatıldığı iddia edilmişti. Baerbock bu açıklamasıyla basında çıkan haberleri doğrulamış oldu. Başbakan Scholz da Federal Meclis’te yaptığı konuşmada, İsrail’e silah ve mühimmat desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.