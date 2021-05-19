İsrail’e SPD de isyan etti: Sözümüzün geçme hakkı olsun!

İSRAİL’in dünyanın çeşitli kesimlerinden yükselen ‘ateşkes’ seslerine kulak asmadan Gazze’de aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu sivillerin yaşamını yitirmesine yol açan bombalamayı sürdürmesine Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD) de isyan etti.

SAVUNMA MALZEMESİ İHRACI KOŞULLARA BAĞLANSIN

SPD Eşbaşkanı Norbert Walter-Borjans, İsrail’e bundan sonraki savunma malzemesi ihracının bazı koşullara bağlanmasını gündeme getirdi. SPD’li politikacı, “İki devletli çözüm için görüşmelerin yolunun açılması konusunda bir parça sözümüzün geçmesi hakkımız olsun” açıklamasında bulundu. Norbert Walter-Borjans’ın bu yaklaşımına hükümet ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) sert tepki gösterdi.

CDU ‘SKANDAL’ DEDİ

CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, Walter-Borjans’ın bu açıklamasını ‘skandal’ olarak niteledi. Ziemiak, “İsrail’in politikasında söz hakkına sahip olma talebiyle SPD, Orta Doğu sürtüşmesinin değerlendirmesinde tökezlemiştir” dedi. Aynı zamanda SPD’nin Başbakan adayı Olaf Scholz’a da parti liderinin bu yaklaşımından dolayı özür dileme çağrısında bulundu.

SPD’NİN İSRAİL’LE SORUNU MU VAR

SPD Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich de Almanya’daki sinagoglara yapılan saldırıların İsrail’in tutumundan kaynaklandığını söyledi. SPD’li politikacı, İsrail’e ateşkes çağrılarına olumlu yanıt verme çağrısında da bulundu. Hür Demokrat Parti (FDP) dış politika uzmanı Alexander Graf Lambsdorff ise SPD’nin bu tutumuyla İsrail’e zarar verdiğini söyledi. FDP’li politikacı, “Başöğretmen edasıyla söz hakkı sahibi olma talebi yerine roketler atılırken sosyal demokratlar İsrail’in yanında yer almalıdır” dedi. Almanya’da yayınlanan Bild gazetesi, “SPD’nin İsrail’le sorunu mu var?” başlıklı haberinde Alman sosyal demokratların bu tutumunu sert bir dille eleştirdi.