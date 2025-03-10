İsrail’e Gazze çağrısı

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, Berlin’de yaptığı açıklamada bölgedeki gelişmeleri büyük bir endişeyle not ettiklerine işaret ederek, “İsrail hükümetine Gazze’ye her türlü insani yardımın ulaştırılmasına yönelik kısıtlamaları derhal kaldırması çağrısında bulunuyoruz” ifadesini kullandı. Deschauer, Gazze’ye elektrik ve su tedarikinin durdurulmasının kabul edilemez olduğunu belirterek bunun İsrail’in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükleriyle bağdaşmadığını kaydetti. Sözcü Deschauer ayrıca Gazze’ye elektrik sağlanmasının, Han Yunus kasabasındaki su arıtma tesisinin çalışması için de gerekli olduğuna dikkati çekti.

Bakanlık Sözcüsü, insani yardımın engellenmesinin müzakerelerde baskı uygulamanın meşru bir yolu olmadığını vurguladı. Deschauer, İsrail’in uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirerek Gazze’de acilen temel ihtiyaç maddelerinin ve insani yardımın engelsiz bir şekilde sağlanmasını temin etmesi gerektiğini belirterek, “Gıda ve su kaynaklarının kısıtlanması özellikle oruç tutulan ramazan ayında yıkıcı bir etki yaratmaktadır” dedi.

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ELEKTRİK KESME KARARI ALMIŞTI

İsrail, Hamas’la sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart’tan itibaren Gazze Şeridi’ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de dün Gazze Şeridi’ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.

İsrail’in bu ihlali üzerine ateşkes belirsizliğini korurken, ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Boehler’in Katar’da Hamaslı yetkililerle bir araya gelerek ABD vatandaşı esirlerin serbest bırakılması konusunu görüştüğü belirtilmişti.