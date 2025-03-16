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İsrail’e ambargo uygulansın

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#İsrail#Ambargo
İsrail’e ambargo uygulansın
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 12:06

İsveç’in başkenti Stockholm’de toplanan eylemciler, Gazze’deki soykırım nedeniyle İsrail’e ambargo uygulanmasını talep etti.

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Stockholm’ün Odenplan bölgesinde bir araya gelen eylemciler, Gazze’de gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle İsrail’den hesap sorulmasını ve insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılmasını istedi. Eylemde, “Gazze’de çocuklar öldürülüyor”, “Okullar ve hastaneler bombalanıyor” ve “İsrail’e soykırım ambargosu uygulansın” yazılı pankartlar taşındı. “Filistin’e özgürlük, Trump planına hayır” sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığı’nın önüne kadar yürüdü.

‘BU SOYKIRIMDIR, ETNİK TEMİZLİKTİR’
Eyleme katılan İsveçli Alexandra Brngelsson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin davasını desteklemek için gösteriye katıldığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’yi bir turizm merkezine dönüştürme planının çok çılgınca olduğunu belirten Brngelsson, “Çünkü bu Gazze’deki herkesin taşınmak zorunda kalacağı anlamına geliyor. Ve bu soykırımdır, en azından etnik temizliktir” dedi. Brngelsson, Ukrayna ve Filistin konusunda Batı’nın çifte standart uyguladığına dikkati çekerek, “Gazze’nin her tarafını bombaladılar, hepsini yok ettiler. Bence insanların bir eve sahip olma haklarını, yaşayacak bir yere sahip olma haklarını ve insanların yaşam haklarını savunmalıyız” diye konuştu.

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FİLİSTİN SÖS KONUSU OLUNCA HERKES SUSUYOR
Aktivist Karen Wild ise uluslararası toplumun, insan haklarını ten rengine göre belirlediğini ve Filistinlilerin bu nedenle yeterli desteği görmediğini söyledi. Wild, bugün tüm savaş suçlarının Ukrayna’da işleneceğinin hayal edildiğini ve Filistinliler söz konusu olunca herkesin sustuğunu belirtti.​​​​

İsrail’e ambargo uygulansın

İsrail’e ambargo uygulansın


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#ALMANYA#İsrail#Ambargo

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