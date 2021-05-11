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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: Facebook
Haber Giriş: 11.05.2021 - 14:11 | Son Güncelleme:

İsrail saldırılarına ‘Terör’ dedi, görevinden oldu

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İsrail saldırılarına ‘Terör’ dedi, görevinden oldu

Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Berlin Teşkilatı Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Ayten Erdil, İsrail’in Filistinlilere karşı giriştiği saldırıları ‘terör’ olarak nitelediği için görevinden oldu.

ERDİL, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda İsrail’in saldırılarını ‘insanlık suçu’ olarak değerlendirdi ve “Bu terörün savunulacak hiçbir yönü yoktur” ifadelerini yer verdi. Bunun üzerine CDU Berlin Teşkilatı Ayten Erdil’in bu paylaşımına tepki gösterdi. Twitter üzerinden, “Biz bu yaklaşımı kesinlikle paylaşmıyoruz. Bu CDU’nun politikasıyla bağdaşmaz. Biz onunla konuştuk MKYK’daki görevini bırakıyor” açıklamasında bulundu. Ayten Erdil, bu gelişmeyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

 

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