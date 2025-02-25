İsrail karşıtı protestoda 20 gözaltı

Haberin Devamı

Yerel basına yansıyan haberlere göre, aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in de bulunduğu göstericiler, İsrail’i destekleyen Maersk’i protesto etti. Kopenhag merkezli şirketin İsrail’e askeri tedarik sağlamasından dolayı eylem düzenleyen göstericiler, şirketten İsrail’e yönelik faaliyetlerini durdurmasını talep etti. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, “Maersk, Gazze’deki soykırımdan kâr ediyor” yazılı pankartlarla şirketin önünde oturma eylemi düzenledi. Yerel polis, göstericilerin 20’sini gözaltına aldı.

