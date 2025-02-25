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İsrail karşıtı protestoda 20 gözaltı

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#İsrail Karşıtı Protesto#Kopenhag#Maersk
İsrail karşıtı protestoda 20 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 20:55

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ta, Danimarkalı denizcilik şirketi Maersk’in İsrail’e askeri teçhizat sağlamasını durdurması için düzenlenen protestoda polis 20 kişiyi gözaltına aldı.

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Yerel basına yansıyan haberlere göre, aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in de bulunduğu göstericiler, İsrail’i destekleyen Maersk’i protesto etti. Kopenhag merkezli şirketin İsrail’e askeri tedarik sağlamasından dolayı eylem düzenleyen göstericiler, şirketten İsrail’e yönelik faaliyetlerini durdurmasını talep etti. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, “Maersk, Gazze’deki soykırımdan kâr ediyor” yazılı pankartlarla şirketin önünde oturma eylemi düzenledi. Yerel polis, göstericilerin 20’sini gözaltına aldı.

İsrail karşıtı protestoda 20 gözaltı
Protestoya katılan İsveçli aktivist Thunberg, sosyal medya platformu Instagram’dan konuya ilişkin görüntüler paylaştı. Paylaşımlarda, şirketin İsrail’e askeri teçhizat sağladığını belirten Thunberg, “Bugün Maersk’ten, Gazze’deki soykırımı ve Filistinlilerin topraklarının işgalini destekleyen tüm askeri tedariki ve yatırımların durdurulmasını talep ediyoruz” dedi. Thunberg, “İsrail’in Filistin’de soykırım yaptığına dair çok büyük kanıtlar var” ifadesini kullanarak, Danimarka’nın da İsrail’e askeri yaptırım uygulamasını istedi.
İsrail karşıtı protestoda 20 gözaltı

İsrail karşıtı protestoda 20 gözaltı



 

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#İsrail Karşıtı Protesto#Kopenhag#Maersk

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