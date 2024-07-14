İsrail karşıtı gösteride olaylar çıktı

Haberin Devamı

İSRAİL’in Gazze’de giriştiği ve en az 90 kişinin yaşamını yitirdiği kanlı saldırıyı protesto etmek için Almanya’nın başkenti Berlin’de cumartesi akşamı düzenlenen gösteri sırasında olaylar çıktı. Kentin Schöneberg kesiminde “Gazze’de soykırım durdurulsun” sloganıyla düzenlenen gösteriye 600’e yakın kişi katıldı. Göstericilerden bazılarının Almanya’da yasak olan “Nehirden denize, Filistin’e özgürlük” sloganları atması üzerine polis müdahale etti. Polisin yasalara riayet edilmediği için gösterinin sonlandırılmasını istemesi üzerine olaylar çıktı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bazı göstericilerin ellerindeki şişeleri fırlatmaları üzerine biri ağır olmak üzere birkaç polis yaralandı. Dağılmak istemeyen göstericilerle polis arasında çıkan sürtüşmelerde, biri ağır olmak üzere 8 göstericinin yaralandığı, bunlardan 5’i hastaneye kaldırılırken 6 göstericinin gözaltına alındığı açıklandı.

Berlin Polis Sendikası, yasal düzenlemelere saygı gösterilmesini isterken, gösteri yapma özgürlüğünün kin ve nefrete dönüştürülmemesi gerektiği açıklamasında bulundu. Sendika Sözcüsü Benjamin Jendro, olayların büyümesine meydan vermemek için polisin son derece özen gösterdiğini de söyledi.