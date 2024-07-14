×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

İsrail karşıtı gösteride olaylar çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Berlin#Gazze#İsrail
İsrail karşıtı gösteride olaylar çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 10:10

Başkent Berlin’de İsrail’in Gazze’de giriştiği saldırıları protesto gösterisinde 8 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

İSRAİL’in Gazze’de giriştiği ve en az 90 kişinin yaşamını yitirdiği kanlı saldırıyı protesto etmek için Almanya’nın başkenti Berlin’de cumartesi akşamı düzenlenen gösteri sırasında olaylar çıktı. Kentin Schöneberg kesiminde “Gazze’de soykırım durdurulsun” sloganıyla düzenlenen gösteriye 600’e yakın kişi katıldı. Göstericilerden bazılarının Almanya’da yasak olan “Nehirden denize, Filistin’e özgürlük” sloganları atması üzerine polis müdahale etti. Polisin yasalara riayet edilmediği için gösterinin sonlandırılmasını istemesi üzerine olaylar çıktı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bazı göstericilerin ellerindeki şişeleri fırlatmaları üzerine biri ağır olmak üzere birkaç polis yaralandı. Dağılmak istemeyen göstericilerle polis arasında çıkan sürtüşmelerde, biri ağır olmak üzere 8 göstericinin yaralandığı, bunlardan 5’i hastaneye kaldırılırken 6 göstericinin gözaltına alındığı açıklandı.
Berlin Polis Sendikası, yasal düzenlemelere saygı gösterilmesini isterken, gösteri yapma özgürlüğünün kin ve nefrete dönüştürülmemesi gerektiği açıklamasında bulundu. Sendika Sözcüsü Benjamin Jendro, olayların büyümesine meydan vermemek için polisin son derece özen gösterdiğini de söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Berlin#Gazze#İsrail

BAKMADAN GEÇME!