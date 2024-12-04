ISPO’ya en çok katılım Türkiye’den oldu

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FUARA Türkiye’den yüksek katılımın sevindirici olduğunu belirten Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, şunları söyledi: “3-5 Aralık 2024 tarihleri arasında Münih Messe fuar alanında gerçekleştirilen ISPO fuarı kapsamında, ülkemiz milli katılımını Ticaret Ataşelerimiz Recep Aslan ve Ali Bayraktar ile ziyaret ettik. Firmalarımızın stantlarına olan ilgi sevindiriciydi. Yenilikçi ve sürdürülebilir ürünleri ile ülkemizi başarı ile temsil eden firmalarımızı tebrik ediyoruz. Fuara düzenli katılan firmalarımızın sayısının her geçen yıl artması ve firmalarımızın ticari faaliyetlerini artırmaları bizlere gurur veriyor. Bu sene de 50 firma ile fuara en çok katılım sağlayan ülkelerden biri olduk. Firmalarımızın rekabetçi ve yenilikçi ürünleri ile sektöre yön verdiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ziyaretimizde bizlere eşlik eden ve milli katılım organizasyonunu tertip eden İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Yüksel ve Genel Sekreterlik çalışanlarına teşekkür ederiz.”