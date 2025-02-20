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İspanyol polisi açıkladı: ‘Uyuşturucu tüneli...’

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#İspanya#Uyuşturucu Kaçakçılığı#AVRUPADAN HABERLER
İspanyol polisi açıkladı: ‘Uyuşturucu tüneli...’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 16:19

İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta bölgesi ile Fas arasında uyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan 12 metre derinlikte tünel ortaya çıkarıldı.

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İspanyol polisi tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele operasyonu kapsamında Fas topraklarından İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta bölgesine uzanan bir tünel bulunduğu ifade edildi. Sanayi bölgesindeki bir depoda yapılan arama sırasında ortaya çıkarılan ve temel aydınlatma sistemiyle donatıldığı tespit edilen tünelin 12 metre derinliğinde olduğu belirtilirken, henüz uzunluğu tespit edilemedi. ‘Hades’ adı verilen operasyonda son 3 haftada 2’si polis memuru da dahil olmak üzere 14 kişinin gözaltına alındığı, 6 bin kilogram uyuşturucu ele geçirildiği kaydedildi. Kuzey Afrika ile Avrupa arasında uyuşturucu kaçakçılığında geçiş noktası olan Ceuta, uzun zamandır kaçakçılık operasyonlarının merkezinde.

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#İspanya#Uyuşturucu Kaçakçılığı#AVRUPADAN HABERLER

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