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İspanya’da yaşamını yitiren polis memuru, Afyon’da toprağa verildi

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#İspanya#İlyas Ar#AVRUPADAN HABERLER
İspanya’da yaşamını yitiren polis memuru, Afyon’da toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 17:43

İspanya’nın başkenti Madrid’de geçici görevdeyken kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru İlyas Ar (41), memleketi Afyonkarahisar’da toprağa verildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’ndan geçici görevle dış temsilciliklerin korunması kapsamında İspanya Madrid Büyük Elçiliği’nde bulunan polis memuru İlyas Ar, 11 Şubat’ta kalp krizi geçirdi. Ar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ar’ın cenazesi bugün memleketi Afyonkarahisar’a getirildi. İlyas Ar’ın cenaze törenine, yakınları, polis ve askeri erkan ile CHP İl Başkanı Faruk Duha Erhan katıldı. Paşa Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından polis memuru Ar, Sultandağı ilçesinde Yeşilçiftlik Mezarlığı’na defnedildi.

İspanya’da yaşamını yitiren polis memuru, Afyon’da toprağa verildi

İspanya’da yaşamını yitiren polis memuru, Afyon’da toprağa verildi

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#İspanya#İlyas Ar#AVRUPADAN HABERLER

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