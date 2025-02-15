İspanya’da yaşamını yitiren polis memuru, Afyon’da toprağa verildi

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Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’ndan geçici görevle dış temsilciliklerin korunması kapsamında İspanya Madrid Büyük Elçiliği’nde bulunan polis memuru İlyas Ar, 11 Şubat’ta kalp krizi geçirdi. Ar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ar’ın cenazesi bugün memleketi Afyonkarahisar’a getirildi. İlyas Ar’ın cenaze törenine, yakınları, polis ve askeri erkan ile CHP İl Başkanı Faruk Duha Erhan katıldı. Paşa Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından polis memuru Ar, Sultandağı ilçesinde Yeşilçiftlik Mezarlığı’na defnedildi.