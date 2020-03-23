İspanya’da tenor Domingo’nun testi pozitif çıktı

DOMİNGO, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şimdilik evde karantinada olduklarını duyurdu. Öte yandan Avrupa’nın en küçük ülkeleri arasında olan Andorra’da Kovid-19’dan ilk ölüm gerçekleşti. Andorra Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 teşhisi konulan 88 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiğini, ülkede mevcut durumda 112 vaka olduğunu bildirdi.