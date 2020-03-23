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Avrupa
AA / Fotoğraf: Reuters, AFP
Haber Giriş: 23.03.2020 - 10:04,Son Güncelleme:/

İspanya’da tenor Domingo’nun testi pozitif çıktı

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İspanya’da tenor Domingo’nun testi pozitif çıktı
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Avrupa’da İtalya’nın ardından en çok ölüm ve vakanın görüldüğü İspanya’da 79 yaşındaki tenor Placido Domingo ve eşinde koronavirüs görüldü.

DOMİNGO, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şimdilik evde karantinada olduklarını duyurdu. Öte yandan Avrupa’nın en küçük ülkeleri arasında olan Andorra’da Kovid-19’dan ilk ölüm gerçekleşti. Andorra Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 teşhisi konulan 88 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiğini, ülkede mevcut durumda 112 vaka olduğunu bildirdi.

 

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