İspanya’da kırmızı alarm! Nehirlerin su seviyesi çok yükseldi...

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Endülüs özerk yönetim hükümeti yetkilileri ve sivil yardım kuruluşu tarafından yapılan açıklamalarda, şiddetli yağışların neden olduğu su taşkınlarından Sevilya’nın Constantina ilçesinde 2, Kurtuba’nın Anora ilçesinde de 1 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Yetkililer, Endülüs bölgesinde toplamda 1400 kişinin tedbir amaçlı olarak evlerinden çıkartıldığını, bazı yerlerde vatandaşların helikopterlerle kurtarıldığını duyurdu. Ayrıca Malaga’da 8 okulda eğitim-öğretime ara verildiği, Sevilya ile Madrid arasındaki A-4 otoyolu ile çok sayıda ara yolun ve Murcia kentindeki bazı yolların trafiğe kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

