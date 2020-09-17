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Avrupa
Vahdet AYAZ, DHA / Fotoğraf: Getty Images
Haber Giriş: 17.09.2020 - 10:58 | Son Güncelleme:

İspanya’da ikinci dalga korkusu... Mezarlıkta yer kalmadı

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İspanya’da ikinci dalga korkusu... Mezarlıkta yer kalmadı
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Vaka sayılarının 10 binin üzerine çıktığı İspanya’nın, bu zamana kadar koronavirüs salgınında 113 kişinin yaşamını yitirdiği San Martin de Valdeiglesias kasabasındaki mezarlıkta virüs yüzünden ölenleri defnedecek yer kalmadı. Kasabanın yerel konseyi, ikinci dalga endişesinin yaşandığı bugünlerde mezarlık alanı açmak için çalışmalara başladı.

İspanya’nın başkenti Madrid’e bağlı 8 bin 500 nüfuslu San Martin de Valdeiglesias kasabasında, koronavirüs salgının ilk dalgasında 113 kişi yaşamını yitirdi. Kasabada yaşamını yitirenler için ayrılan mezarlıkta, yeni definler için yer kalmadı. Kasabanın yerel konseyi, virüsten yaşamını yitirenleri defnetmek için 24 mezar daha kazmak zorunda kaldı. Son 24 saatte 11 binden fazla vaka tespit edilen ülkede ikinci dalganın başladığı düşünülüyor. Salgının ilk dalgasında trajik zorluklar yaşayan San Martin de Valdeiglesias kasabası, ikinci dalgaya hazırlanmak için daha fazla mezar alanı oluşturmak için çalışmalara başladı.
8 bin 500 nüfuslu San Martin de Valdeiglesias kasabasında ilk dalgada 113 kişi hayatını kaybetti. İspanyol medyası, kasabanın yüzde 1.5’inin virüsten yaşamını yitirdiğini bildirdi. Koronavirüsün kasabadaki yaşlı nüfusu arasında yayıldığı ve yaşları 100’ü geçen birçok insanın hayatını kaybettiği aktarıldı. Çok geçmeden tüm boş mezarlar doldurulduğu ancak ölümlerin gelmeye devam ettiği ifade edildi. Kazılan mezarlardaki çimento henüz kurumamışken bu alanlara tabutların koyulduğu aktarıldı. Belediye Başkanı Mercedes Zarzalejo, “Burada daha fazla ölü için yer kalmadı” dedi.

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