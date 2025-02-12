İspanya ve İtalya’dan film gibi uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

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İSPANYA Ulusal Polisi’nden yapılan açıklamaya göre operasyon kapsamında İspanya’da Estepona ve Jerez de la Frontera’da, İtalya’da ise 14 farklı noktada toplam 16 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin, İtalya’ya uyuşturucu sevkiyatında rol aldığı belirtildi. İspanya’daki aramalarda cep telefonları, SIM kartlar ve nakit para ele geçirilirken, İtalya’da yapılan baskınlarda ise uyuşturucu madde, uyuşturucu imalatında kullanılan araç ve gereçler ile birlikte silah ele geçirildi.