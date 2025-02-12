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İspanya ve İtalya’dan film gibi uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

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#İspanya#Uyuşturucu Operasyonu#AVRUPADAN HABERLER
İspanya ve İtalya’dan film gibi uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 16:24

İspanya Ulusal Polisi, İtalyan Mali Polisi (Guardia di Finanza) ile işbirliği içinde, İspanya ve İtalya arasında uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir suç örgütünü çökertti. Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

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İSPANYA Ulusal Polisi’nden yapılan açıklamaya göre operasyon kapsamında İspanya’da Estepona ve Jerez de la Frontera’da, İtalya’da ise 14 farklı noktada toplam 16 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin, İtalya’ya uyuşturucu sevkiyatında rol aldığı belirtildi. İspanya’daki aramalarda cep telefonları, SIM kartlar ve nakit para ele geçirilirken, İtalya’da yapılan baskınlarda ise uyuşturucu madde, uyuşturucu imalatında kullanılan araç ve gereçler ile birlikte silah ele geçirildi.

İspanya ve İtalya’dan film gibi uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

İspanya ve İtalya’dan film gibi uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

İspanya ve İtalya’dan film gibi uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

İspanya ve İtalya’dan film gibi uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

İspanya ve İtalya’dan film gibi uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

İspanya ve İtalya’dan film gibi uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

İspanya ve İtalya’dan film gibi uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı





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#İspanya#Uyuşturucu Operasyonu#AVRUPADAN HABERLER

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