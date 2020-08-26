İspanya ve İsviçre maçları için kadroyu açıkladı

Löw, Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan Bayern Münih’li ve Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek Final oynayan RB Leipzig’li futbolcuları aday kadroya almadı. Löw’ün açıkladığı 22 kişilik aday kadroda yer alan futbolcular arasında İlkay Gündoğan en tecrübeli üç isimden biri. 37 kez milli forma giyen İlkay, 96 kez milli olan Toni Kross ve 51 kez milli olan Julian Draxler’den sonra en çok milli olan futbolcu. İlkay’ın milli takım formasıya yedi golü bulunuyor. Aday kadroda bulunan Emre Can ise şimdiyle kadar 25 kez milli oldu ve bir gol attı. Son dönemlerde Löw’ün milli takımda görmek istediği 23 yaşındaki Suat Serdar ise şimdiye kadar üç kez Alman Milli Takım forması giyme başarısı gösterdi. Aday kadroya üç yeni isim de çağrıldı. Hoffenheim kalecisi Oliver Baumann, Atalanta defansında görev yapan Robin Gosens ve Mönchengladbach’da forma giyen Florian Neuhaus ilk kez aday kadroya çağrıldı.