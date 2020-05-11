İspanya ve Belçika kısıtlamaları gevşetiyor

YENİ enfeksiyon ve ölü sayılarının düşmeye başlamasıyla her iki ülke de iki aydır süren sokağa çıkma yasağını gevşeterek, normalleşme yönünde ilk adımlarını attı. 47 milyonluk nüfusa sahip İspanya’da halkın yarısı ilk etapta, sıkı sosyal mesafe tedbirleri altında sokağa çıkabilecek. Restoranların sıkı kurallar altında açılmalarına izin verildi. Aynı aileden olanlar, 10 kişiye kadar bir araya gelebilecek. Ancak ikinci bir enfeksiyon dalgası endişesi nedeniyle Barcelona ve Madrid’de sokağa çıkma kısıtlamaları henüz kaldırılmadı. Belçika’da ise dükkanlar yeniden açıldı ancak restoran, bar ve cafeler kapalı kalmaya devam ediyor.