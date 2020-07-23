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Avrupa
İHA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 23.07.2020 - 10:08,Son Güncelleme:

İspanya tatilinden dönen Alman ailede virüs çıktı

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İspanya tatilinden dönen Alman ailede virüs çıktı
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İspanya tatili sonrası Almanya’ya dönen 4 kişilik bir ailede koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

ALMANYA’nın Cottbus kentinde yaşayan aile fertlerinden birisinin iş yerinde yapılan testle virüse yakalandığı ortaya çıktı. Ailenin diğer bireylerinin test edilmesi sonrası ise tüm aileye Kovid-19 teşhisi konuldu. Bu durum sakıncalı ülke listesine alınmayan Avrupa ülkelerinden dönecek tatilcilerin, ülkede koronavirüs vaka sayısını yükselteceği endişesine yol açıyor. Özellikle Alman turistlerin sıklıkla tercih ettiği İspanya’nın Mallorca Adası’nda eğlence mekanlarında ve sahillerde maske takılmadığı, fiziki mesafenin sağlanamadığı sosyal medyada paylaşılan videolarla gündeme gelmişti. Bu sebepten dolayı onlarca plajını kapatan İspanya’da, halkın tepkisi nedeniyle Mallorca’daki eğlence merkezleri de bir hafta önce kapatıldı. Güvenli ülke olarak görülen İspanya ve İtalya’da yeni tip korona virüs vakaları yükseliyor.

 

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