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DHA
Haber Giriş: 24.11.2020 - 09:48 | Son Güncelleme:

İspanya Kralı 6. Felipe karantinada

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İspanya Kralı 6. Felipe karantinada
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İspanya Kralı 6. Felipe, koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi ile temasta olduğu gerekçesiyle karantinaya alındı.

İspanya Kraliyeti tarafından yapılan açıklamada, Kral VI. Felipe’nin, koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi ile temasta bulunduğu bildirildi. 10 gün boyunca karantinada kalacak olan İspanya Kralı’nın tüm programı iptal edilirken, İspanya Kraliçesi Letizia Ortiz, kızları Asturias Prensesi Leonor ve Prenses Sofa’nın normal programlarına devam edeceği bildirildi. Öte yandan, İspanya’daki koronavirüs bilançosuna göre, salgın başladığından bu yana yaklaşık 1.6 milyon koronavirüs vakası görülürken, 43 bin 131 ölüm kayıtlara geçti.

 

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