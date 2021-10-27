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HABERLERAvrupa Haberleri

İspanya, Başbakan Sanchez’in ‘fuhşu kaldıracağız’ vaadini tartışıyor

#İspanya#Pedro Sanchez’İn ‘Fuhşu Kaldıracağız’#Fuhuş
İspanya, Başbakan Sanchez’in ‘fuhşu kaldıracağız’ vaadini tartışıyor

İspanya’da sol koalisyon hükümeti, ülkede uzun süredir tartışmalara neden olan ve bu zamana kadar yasal çerçeveye oturtulamayan fuhşa çözüm arıyor.

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Koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ekim ortasında Valensiya’da yaptığı 40. kongresinde ülkede fuhşu yasaklama sözü verdi. Başbakan ve PSOE lideri Pedro Sanchez, “Ülkemizde kadınları köle eden fuhşu kaldıracağız” vaadinde bulundu. Kongre sonuç metninde de “Biz sosyalistler, fuhşa son veren ve 21. yüzyıl köleliğinin kurbanı olan kadınlara kapsamlı yanıt veren yasal bir çerçeve sağlamak istiyoruz” ifadesi kullanıldı.

MAĞDUR STATÜSÜNDE TANINMASI
PSOE, 2016’da Fransa’da çıkarılan bir yasayı İspanya için örnek alırken, hazırlanan yasa tasarısında fuhuş yapan kadınların suçlu olmaktan çıkarılıp mağdur statüsünde tanınması, kadın ticareti yapanların ve bu sektördeki müşterilerin cezalandırılması, toplumda bu konuda duyarlılık ve farkındalık yaratılması için sosyal projelerin teşvik edilmesi öngörülüyor. Ülkede geçen yıllarda tartışılan ancak sonuç alınamayan ve PSOE tarafından bir kez daha gündeme getirilen fuhuş sorununun çözülmesi konusunda diğer siyasi partilerin farklı görüşleri olurken, konuya yasaklama yerine yasal düzenleme getirilmesi gerektiği tartışılıyor.

HERHANGİ BİR YASAL YAPTIRIM YOK
Avrupa’da fuhuş sektörünün en yaygın olduğu ülkelerin başında gösterilen İspanya’da, sivil toplum örgütlerine göre 300 binden fazla kadının fuhşa zorlandığı belirtiliyor. İspanya’da cinsel sömürü ve kadın ticareti yasa dışı olmasına rağmen, kamusal alanda olmadığı sürece para karşılığında ve gönüllü olması şartıyla cinsel ilişkiye veya fuhuşla ilgili ilanlara karşı herhangi bir yasal yaptırım bulunmuyor.

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#İspanya#Pedro Sanchez’İn ‘Fuhşu Kaldıracağız’#Fuhuş

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