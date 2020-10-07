“İsminizi bilmiyorum size ‘Sayın sanık’ diyeceğim”

BUGÜN Berlin Ceza Mahkemesi’nde sıkı güvenlik önlemleri altında başlayan dava, mahkemenin en sıkı korunan 700 numaralı salonunda başladı. Salona girişte gazeteciler ve davayı izlemeye gelenler sıkı kontrollerden geçirildi. Sanığın gerçek ismi bilinmediği için kimlik tespiti de yapılamadı. Hakim ilk sözü iddianameyi okuması için savcıya verdi. Savcının iddiasına göre sahte isimli Vadim K isimli 55 yaşındaki sanık farklı kimlikler kullandı.





‘KURBANI TASFİYE ET’

Sanık cinayeti, Rusya’daki resmi kurumların ‘Kurbanı tasfiye et’ emri gereği işledi. Cinayeti işlemek için de sahte pasaportla önce Paris’e, oradan da Polonya’ya geçti. Daha sonra da Berlin’e geldi. Burada kurbanını takip etti. Tiergarten Parkı’nda bulunan kurbanına bisikletiyle yanaşıp susturucu silahla önce arkadan vurdu. Yere düşen sanığın üzerine bu kez iki el daha kurşun sıktı. Daha sonra da cinayet yerinden kaçtı. Kaçarken görüldü ve yakalandı. Savcı iddianamesini tamamladıktan sonra hakim, ilk duruşmayı bitirdi. Yaklaşık bir saat süren ilk duruşmada iki tercüman mahkemede konuşulanları sanığa tercüme etti.





İKİ ÜLKE ARASINDA GERİLİM YARATTI

İki ülke arasındaki ilişkilerde gerilime yol açan cinayet, 23 Ağustos 2019 tarihinde işlendi. Alman güvenlik birimlerinin Çeçen asıllı Gürcü Zelimhan Kangosvili’nin Rusya’dan alınan talimat üzerine öldürüldüğünü tespit edince, Almanya ile Rusya arasında gerilim yaşandı. Berlin hükümeti cinayetle bağlantılarının bulunduğunu gerekçe göstererek iki Rus diplomatını sınır dışı etti. Rusya’da buna karşılık iki Alman diplomatını Berlin’e geri gönderdi. Rusya kendilerine yönelik suçlamaları ‘delil yok’ gerekçesiyle reddetti. Rus tarafı Almanya’yı, iade taleplerine rağmen Zelimhan Kangosvili’yi kendilerine vermemekle suçladı.