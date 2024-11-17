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İsmail Yaşar Meydanı yeniden düzenleniyor

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#AVRUPADAN HABER#Lorsch Caddesi#İsmail Yaşar Meydanı
İsmail Yaşar Meydanı yeniden düzenleniyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 12:28

Aşırı sağcı terör örgütü NSU tarafından 9 Haziran 2005’te Nürnberg’de katledilen İsmail Yaşar’ın anısını yaşatmak amacıyla Lorsch Caddesi, Bestelmeyer Caddesi ve Velburger Caddesi’nin kesişiminde bulunan İsmail Yaşar Meydanı, başlatılan yenileme çalışmalarıyla mahalle sakinleri için modern bir buluşma noktasına dönüştürülüyor.

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NÜRNBERG Belediyesi Kamusal Alan Hizmetleri (SÖR) tarafından yürütülen çalışma, 18 Kasım 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 2025 yılı ilkbaharında tamamlanacak. Meydan, yenileme sonrası daha fazla yeşil alana, oturma alanlarına ve satranç masalarına sahip olacak. Böylelikle hem bir şehir meydanı hem de mahalle halkı için buluşma noktası olarak hizmet verecek. SPD’li Nürnberg Belediye Meclis Üyesi ve St. Peter / Gleißhammer Semt Derneği Başkanı Aynur Kır, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Uzun süredir bu meydanın bir buluşma noktası olması için çalışıyordum. Bu nedenle yenileme çalışmasının başlamasından dolayı mutluyum. Bu meydan, genç ve yaşlı herkesin vakit geçirebileceği merkezi bir alan haline gelecek. Ayrıca, NSU kurbanı İsmail Yaşar’ın anısına layık bir anma mekânı olarak düzenlenmesi büyük önem taşıyor. Meydanın yenilenmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem kente yeni bir yeşil alan kazandırılmış olacak hem de NSU kurbanlarının anısı onurlandırılacak.”

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GENÇLERDEN ANLAMLI KATKI
Meydanın düzenlenmesi, bahçıvanlık eğitimi alan gençlerin katkılarıyla gerçekleştirilecek. Kır, bu durumun NSU kurbanlarının anısını yaşatmak ve yakınlarına destek sunmak açısından sembolik bir anlam taşıdığını belirtti. Ayrıca, meydanın etrafındaki eski ve karakteristik ağaçlar korunarak doğaya duyarlı bir düzenleme yapılacak. 285 metrekarelik alan üzerinde gerçekleştirilecek yenileme için yaklaşık 300 bin Euro’luk bir bütçe ayrıldı. Yenilenen meydan, yalnızca mahalle halkı için bir dinlenme ve buluşma alanı değil, aynı zamanda geçmişte yaşanan acıların unutulmaması ve bu tür olayların bir daha asla yaşanmaması için önemli bir mesaj taşıyacak.

İsmail Yaşar Meydanı yeniden düzenleniyor

İsmail Yaşar Meydanı yeniden düzenleniyor

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#AVRUPADAN HABER#Lorsch Caddesi#İsmail Yaşar Meydanı

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