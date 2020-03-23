İşletmelerin gözü, kulağı hükümette

SERBEST Meslek Erbabı Birliği Başkanı Wolfgang Ewer, “Acil yardım için birkaç saat bile beklenemez. Serbest meslek sahipleri zor durumda ve umutlarını yitirmek üzereler” sözleriyle durumun ciddiyetine dikkati çekti. Alman Oteller ve Restoranlar Birliği ise yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının sonuçlarının yıkıcı olduğuna işaret etti. Birlikten yapılan açıklamada, “İşletmeler risk altında, çalışanların iş yerlerini kaybetme tehlikesi var. Hükümet hızlı, kapsamlı ve derhal yardım etmeli. Mart ayından beri sadece iptaller geliyor, hiç ciro yapamadık. 223 bin işletme ve 2 milyon 400 bin çalışan krizden etkileniyor. Bizim branşımızın bu ülke ve bu toplum için önemli anlamı var” denildi.

Aile Şirketleri Birliği ise açıklamasında, “Nakit yardımı bir an önce olmalı ki, iş yerleri ve şirketlerin kurtulması mümkün olsun. Eğer çalışanların sayısı hızla düşerse bu Almanya için iyi olmaz. Üretim azalır, cirolar düşer ve tedarik zinciri kopar. Hükümet yardımı olmadan bu kriz aşılamaz” sözlerine yer verdi. İşverenler Birliği Başkanı Ingo Kramer ise hükümete yaptığı çağrıda yardımlarda bürokratik engellerin kaldırılmasını istedi. Kramer, “İşletmelerimizin ayakta kalması ve çalışanların işini kaybetmemesi için siyaset ve sosyal kurumlar el ele verip ortak çalışmalı” dedi.