İşlem karmaşıklığı yüzünden yardımları alamadılar!

ARAŞTIRMAYA göre oldukça zor ve karışık işlemler nedeniyle vatandaşların başvuru yapamadıkları ve bu nedenle ‘Temel sigorta’ denilen sosyal yardım amaçlı ayrılan 10 milyar euroya yakın ödeneğin devlet kasasında kaldığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan araştırma başkanı Profesör Andreas Peichl, “Başvuru formları sanki insanları ürkütmek için özel hazırlanmış gibi, oldukça zor ve karmaşık. Bir emeklinin anlayıp doldurması oldukça zor. Sistemin basitleştirilmesi gerekir” dedi.

BAŞVURU FORMLARI 200 SAYFA

Başvuru formlarının 200 sayfadan oluştuğuna dikkat çeken Peichl, emeklilerden 175 ayrı soru kataloğuna cevap verlmesinin beklendiğini vurgulayarak, acilen reforma ihtiyaç olduğunu söyledi. Bild gazetesinde yer alan habere göre 2019 yılı itibarıyla yaklaşık 500 bin emeklinin ‘temel sigorta’ hakkından yararlandığı, başvuru işlemlerinin basitleştirilerek, anlaşılır hale getirilmesi durumunda 500 bin kişinin daha yardımlardan istifade ediebileceği ifade edildi.