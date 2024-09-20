İslamofobi, ırkçılık, cinsiyet ayrımcılığı...

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ALMANYA genelinde on binlerce polis memurunun katıldığı çalışmada, Müslüman karşıtı tutumların belirgin şekilde arttığı gözlemlendi. İlk çalışmada polislerin yüzde 11’i Müslüman karşıtı bir görüşe sahip olduğunu beyan ederken, bu oran ikinci çalışmada yüzde 17’ye yükseldi. Ayrıca yüzde 31’lik bir kesim Müslümanlara karşı ‘kararsız’ bir tutuma sahip olduğunu dile getirdi. Bu durum, polis teşkilatında ‘İslamofobi’nin giderek yaygınlaştığını gösteriyor. Bunun yanı sıra, mültecilere yönelik düşmanca tutumlar da yükselişte. İlk çalışmada polislerin yüzde 30’u mültecilere karşı olumsuz bir tutuma sahip olduğunu söylerken, bu oran ikinci çalışmada yüzde 42’ye çıktı. Bu veriler, özellikle mültecilere ve Müslümanlara yönelik ayrımcı yaklaşımların polis içinde kaygı verici boyutlara ulaştığını ortaya koyuyor.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser

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IRKÇILIK VE CİNSİYETÇİLİK DE YAYGIN

Çalışmada sadece Müslüman düşmanlığı değil, genel olarak ırkçı ve cinsiyetçi söylemlerin de arttığı belirlendi. Polislerin yüzde 30’u, meslektaşlarının ırkçı söylemlerine tanık olduğunu bildirdi. Cinsiyetçilik ise yüzde 40’lara varan bir oranla polis teşkilatında yaygın bir sorun olarak öne çıkıyor. Ancak, bu olaylara tanık olanların yüzde 30’undan fazlası hiçbir tepki vermemiş, bu da bu tür vakaların polis içinde ‘önemsiz’ görüldüğünü veya ‘görmezden gelindiğini’ gösteriyor.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, çalışmanın sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Polislerimiz, hukuk devleti ve demokrasiyi savunmak için gece gündüz çalışıyor. Ancak aşırıcılık ve ırkçılığa sıfır tolerans göstermek zorundayız. Her türlü ayrımcılık vakası ciddi sonuçlar doğurmalı” dedi. Faeser, polis teşkilatında bu tür olayların üzerine kararlılıkla gidileceğini vurguladı.

GdP Başkanı Jochen Kopelke

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PERSONEL YETERSİZLİĞİ VAR

ALMANYA Polis Sendikası (GdP) ise teşkilattaki bu sorunların büyümesinde artan iş yükü ve personel eksikliğinin büyük rol oynadığını savundu. Sendika Başkanı Jochen Kopelke, personel yetersizliğinin sadece iş yükünü artırmadığını, aynı zamanda daha fazla hastalık iznine ve moral bozukluğuna neden olduğunu belirtti. Kopelke, “Polis içinde artan iş yükü ve bürokratik zorluklar, çalışanlar üzerinde büyük bir baskı yaratıyor” dedi.

MEGAVO çalışması için ülke çapında iki anket yapıldı ve her birinde 40 binden fazla anket dolduruldu. İlk anket çalışmasına 14 eyalet polis teşkilatı, Federal Polis Teşkilatı ve Federal Kriminal Dairesi (BKA) çalışanları Kasım 2021 ile Ekim 2022 tarihleri arasında katıldı. İkinci anket ise Kasım 2023 ile Mart 2024 tarihleri ayı arasında gerçekleştirildi.