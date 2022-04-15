‘İslam ülkeleri arasında Türkiye’nin ayrı bir yeri var’

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Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen iftara, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı ve İstanbul milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İstanbul milletvekili Zafer Sırakaya, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Karaarslan, Essen Başkonsolosu Tolga Şimşir, Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Programdaki konuşmasında, salondakilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan selamlar getirdiğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, “Avrupa dediğiniz zaman Almanya bu işin lokomotifi, kalkınma da öncü gelişimini sağlamış. Orta Doğu ve doğu Avrupa dediğiniz zaman ve İslam ülkeleri dediğimiz zaman Türkiye’nin çok özel ve ayrı bir yeri var. Onu da hep beraber sağladık” dedi. Almanya ve Türkiye’nin iş birliğinden dünya için pozitif katkı çıkacağını belirten Ala, “O bakımdan iki ülkenin iş birliğinde en önemli kanallardan biri de sizsiniz. Sizin ortaya koyacağınız performans, gelişmeler, bu iki ülkenin halkları arasındaki ilişkiyi, iletişimi daha da ileriye taşıyacaktır” dedi.

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‘UMARIM BARIŞ DÜNYA’YA HÂKİM OLUR’

TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı Akif Çağatay Kılıç ise şunları söyledi: “Maalesef Rusya’nın saldırısıyla beraber cereyan eden Ukrayna’daki savaş sonucunda insanlar hayatını kaybediyor. Rabbim bir an önce bir ateşkesin sağlanmasını tüm insanlığa nasip etsin, dünyanın farklı yerlerinde de insanlar hayatlarını kaybediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm dünyada kabul görmüş, destek görmüş ve kendisinin barış için ne kadar büyük bir çaba harcadığını dünyada takdir ettiği bir ortamda ümit ediyorum ki, barış anlamına, selam anlamına gelen dinimizin ismi de İslam’ın hoşgörü ve kapsayıcılığıyla katliamlar son bulur ve barış dünyaya hâkim olur.”

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‘120 BİN MÜŞEBBİS, 500 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SALIYOR’

AK Parti İstanbul milletvekili Zafer Sırakaya da “1961 iş göçüyle gelen insanlarımızdan, birinci nesilden bugün dördüncü nesle geldiğimiz bir süreçte, yaklaşık olarak 120 bin müteşebbisin 500 bin insana istihdam sağladığı ve gayrisafi milli hasılaya 50 milyar dolarlık katma değer sağladığı bir ortamın varlığını, mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşamalıyız” diye konuştu.





‘BİZE DÜŞEN VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAK’

YTB Başkanı Abdullah Eren ise “Kıta Avrupa’sında bu kadar çok sayıda Türk ve Müslüman’ın yaşadığı başka bir dönem bilmiyoruz. Bu ülkelerdeki Türklerin ve Müslümanların sayısı oransal olarak artıyor. Bu anlamda devletin kurumları olarak bize düşen vatandaşlarımızın yanında olmak. Siz iş adamlarımızın görevi ise buradaki insanlarımızın sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik seviyesinin yükseltilmesine katkı sağlamak” dedi.

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