Dr. Serap Sönmez'den iki özel etkinlik

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LONDRA Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen bu etkinliklerin ilki olarak, 14 Kasım 2024 tarihinde ‘İslâm Mimarisinde Hendesî Desenler Topkapı Tomarı’ ve ‘İslâm Mimarisinde Geometrik Desenler’ hakkında kapsamlı bir bakış açısı sunan bir söyleşi ve imza etkinliği ve 16 Kasım’da ise Sultanahmet Camii’nde ‘Gizli Bir Desen’ başlıklı bir atölye gerçekleştirilecek. Her iki etkinlik de katılımcılara İslam sanatının matematiksel ve manevi boyutlarına dair özel bir bakış sunmayı vadediyor. 14 Kasım’daki İslâm Mimarisinde Hendesî Desenler Topkapı Tomarı ve İslâm Mimarisinde Geometrik Desenler başlıklı konuşmasında Dr. Sönmez, son kitabındaki temaları ele alarak geometriyle İslam sanatı arasındaki derin bağı irdeleyecek. İstanbul Topkapı Sarayı’nda bulunan 29.5 metrelik Topkapı Parşömeni’ne odaklanarak, İslam dünyasındaki geometrik desenlerin karşılaştırmalı bir incelemesini sunacak.

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İSLAM GEOMETRİK SANATI

16 Kasım’da gerçekleşecek Sultanahmet Camii’nde ‘Gizli Bir Desen’ başlıklı atölye ise katılımcılara, Sultanahmet Camii’nde yer alan belirli bir geometrik motifi yeniden yaratma deneyimi sunacak. Dr. Sönmez’in rehberliğinde, katılımcılar geleneksel pergel ve cetvel tekniklerini kullanarak bu karmaşık deseni adım adım oluşturacak ve desenin hem matematiksel yapısını hem de sembolik anlamlarını öğrenecekler. Bu uygulamalı oturum, teknik becerileri kültürel bir anlayışla harmanlayarak İslam geometrik sanatının entelektüel mirasını öne çıkaracak. Bu etkinlikler, İslami geometrik desenleri teorik ve pratik yönleriyle keşfetme fırsatı sunmakla kalmayıp, katılımcılara bu tasarımların kültürel etkisini derinlemesine anlama imkânı da sağlıyor. Dr. Sönmez’in rehberliğinde, bu desenlerin geçmişten günümüze hem tarihsel hem de modern mimariyi nasıl etkilediğini ve kültürel ve coğrafi sınırları aşarak sanatçılara, mimarlara ve akademisyenlere nasıl ilham verdiğini gözler önüne serecekler. Ayrıca, etkinliğe katılanlar, Dr. Sönmez’in son kitabını satın alma ve imzalatma fırsatını da yakalayacaklar.

Söyleşi ve İmza Günü: İslâm Mimarisinde Hendesî Desenler Topkapı Tomarı ve İslâm Mimarisinde Geometrik Desenler

Tarih: 14 Kasım 2024

Saat: 19.00

Konum: 10 Maple Street Londra W1T 5HA

Kayıt: https://serapekizler.eventbrite.co.uk/

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Atölye: Sultanahmet Camii’nde Gizli Bir Desen

Tarih: 16 Kasım 2024

Saat: 13.00-16.00

Konum: 10 Maple Street Londra W1T 5HA

Kayıt: https://ahiddenpattern.eventbrite.co.uk/