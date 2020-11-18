İslam Kültür Derneği’ne ‘haksız korona yardımı’ baskını

BERLİN Polisi arama yaptığı dernek binasında ve şüphelinin evinde delil ve suç unsuru aradı. Almanya korona salgınının baş gösterdiği mart ayından beri kapanan iş yerlerine destek için işletme sahiplerine farklı tutarlarda para yardımı yaptı. Berlin eyalet hükümeti federal hükümetten de aldığı bütçeyle kentteki tek kişilik, küçük ve orta ölçekli işletmelere 5 ile 14 bin euro arasında hibede bulundu. Hibe almak için yapılan başvurularda ciddi şekilde incelenmeden ödemeler yapıldı. Hibeden yararlanmak için radikal dernek ve kurumlarla birlikte aşırı sağcılar ile çok sayıda dolandırıcı da başvuru yapmıştı. Berlin’de şimdiye kadar haksız hibe alındığı gerekçesiyle 2 bin 100 soruşturma dosyası açıldı. Bazı soruşturma dosyaları, mahkemeye intikal etti. Sonuçlanan davalarda hapis cezası alanlar da oldu.